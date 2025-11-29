Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Носителите на 10 "Грами" Take 6 превземат НДК за Коледа

Най-награждаваната вокална група в света идва за пръв път за концерт

Днес, 15:33

Носителите на 10 награди Грами Take 6 ще изнесат концерт на 23 декември в зала 1 на НДК. Определяни от критиката като най-добрите вокалисти и абсолютен еталон в акапелното изкуство, те ще се включат в програмата на Новогодишния музикален фестивал на НДК. Празничният спектакъл Take 6 Christmas Symphony започва точно в 19:00 часа под съпровода на оркестъра на Симфониета Враца и под палката на маестро Анджело Валори. 

Таке 6 са най-награждаваната група в света – с 10 награди "Грами", 10 награди Dove – за изключителни постижения, приз "Соул Трейн" и място в Залата на славата на госпъл музиката. Умението им да съчетават джаз, госпъл, R&B и поп в едно неповторимо звучене, с изключително внимание към хармонията и вокалната прецизност, ги превръща в явление, което вдъхновява поколения артисти и вълнува милиони почитатели. Участвали са в музикални проекти и са получили признание от величия като Куинси Джоунс, Джордж Бенсън, Ал Жиро, Стиви Уондър, Рей Чарлз, Ела Фицджералд, Уитни Хюстън и др.

Историята на групата започва преди 45 години, когато студенти от Университета Хътсвил, Алабама, водени от любовта към музиката, се събират, за да пеят заедно. Талантът и уменията им да издигат вокалната хармония до съвършенство бързо привлича вниманието на публиката и музикалната индустрия. Седем години след създаването си подписват договор с Reprise Records/Warner Bros. Тогава променят и името си на Take 6. "Това беше игра на думи с джаз стандарта Take 5 и факта, че в групата сме шестима, така че стана Take 6", обяснява основателят на групата Клод Макнайт.

Още с дебютния си албум печелят две награди "Грами" през 1988 г. и оттогава не са спирали – да получават отличия и да увеличават почитателите си. Секстетът, обиколил целия свят, за първи път включва в обиколката си и България. 

Билети на цени от 50 до 120 лева се продават на касите на НДК и в Eventim.

We Wish You A Merry Christmas / Carol Of The Bells
Provided to YouTube by Curb RecordsWe Wish You A Merry Christmas / Carol Of The Bells · Take 6We Wish You A Merry Christmas℗ Word Entertainment LLC, A Curb C...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Take 6, Новогодишен музикален фестивал

Още новини по темата

От аборигенски танци до църковни песнопения в Новогодишния фестивал на НДК
30 Окт. 2024

Любовта на Калас и Онасис омагьоса зрителите в НДК
14 Дек. 2023

Мюзикълът „Калас и Онасис“ открива Новогодишния фестивал в НДК
24 Ноем. 2023

От 15-годишна солистка до Роландо Вийязон на Новогодишния фестивал
14 Дек. 2022

Новогодишният музикален фестивал радва с 11 концерта до 1 януари
16 Дек. 2021

Сопраното Красимира Стоянова ще блесне в "Евгений Онегин"
03 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д