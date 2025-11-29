Носителите на 10 "Грами" Take 6 превземат НДК за Коледа

Носителите на 10 награди Грами Take 6 ще изнесат концерт на 23 декември в зала 1 на НДК. Определяни от критиката като най-добрите вокалисти и абсолютен еталон в акапелното изкуство, те ще се включат в програмата на Новогодишния музикален фестивал на НДК. Празничният спектакъл Take 6 Christmas Symphony започва точно в 19:00 часа под съпровода на оркестъра на Симфониета Враца и под палката на маестро Анджело Валори.

Таке 6 са най-награждаваната група в света – с 10 награди "Грами", 10 награди Dove – за изключителни постижения, приз "Соул Трейн" и място в Залата на славата на госпъл музиката. Умението им да съчетават джаз, госпъл, R&B и поп в едно неповторимо звучене, с изключително внимание към хармонията и вокалната прецизност, ги превръща в явление, което вдъхновява поколения артисти и вълнува милиони почитатели. Участвали са в музикални проекти и са получили признание от величия като Куинси Джоунс, Джордж Бенсън, Ал Жиро, Стиви Уондър, Рей Чарлз, Ела Фицджералд, Уитни Хюстън и др.

Историята на групата започва преди 45 години, когато студенти от Университета Хътсвил, Алабама, водени от любовта към музиката, се събират, за да пеят заедно. Талантът и уменията им да издигат вокалната хармония до съвършенство бързо привлича вниманието на публиката и музикалната индустрия. Седем години след създаването си подписват договор с Reprise Records/Warner Bros. Тогава променят и името си на Take 6. "Това беше игра на думи с джаз стандарта Take 5 и факта, че в групата сме шестима, така че стана Take 6", обяснява основателят на групата Клод Макнайт.

Още с дебютния си албум печелят две награди "Грами" през 1988 г. и оттогава не са спирали – да получават отличия и да увеличават почитателите си. Секстетът, обиколил целия свят, за първи път включва в обиколката си и България.

Билети на цени от 50 до 120 лева се продават на касите на НДК и в Eventim.