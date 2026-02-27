"Новата вълна" с 4 награди "Сезар", но изпусна най-важната

Тазгодишната награда "Сезар" за най-добър френски филм беше присъдена снощи на "Привързване" (L'Attachement) на режисьорката Карин Тардийо, предаде Франс прес. Той разказва за жена (актрисата Валерия Бруни-Тедески), която изгражда топла връзка с децата на овдовелия си съсед. "Историята е базирана на всичко, което ни свързва в сегашното общество, издигащо стени навсякъде", каза 52-годишната режисьорка при получаването на наградата си. Тардийо е шестата жена режисьор, спечелила приза в 51-годишната история на "френските "Оскари", отбелязва АФП.

На церемонията в парижката зала "Олимпия" филмът ѝ заслужи и наградата за най-добър адаптиран сценарий, а Вимала Понс беше отличена за най-добра актриса в поддържаща роля. От сцената Карин Тардийо разказа как е била "завладяна от емоциите в киносалона", когато е гледала "Извънземното" на деветгодишна възраст и отбеляза "този фар в нощта, който заслужава да бъде запазен на всяка цена: киното".

Четири награди, включително за най-добра режисура, спечели "Новата вълна" (Nouvelle Vague), който беше тазгодишният рекордьор по номинации - цели 10. Черно-белият филм на американеца Ричард Линклейтър е поклон към направлението във френското кино от началото на 60-те, което носи същото име, и най-вече към легендарния дебют на Жан-Люк Годар "До последен дъх". Линклейтър не присъства на церемонията в Париж, затова наградата, връчена от канадеца Дейвид Кроненбърг, получи от негово име актьорът Гийом Марбек - изпълнител на ролята на Годар във филма, изпъстрен с памет за действителни лица и събития. "Новата вълна" спечели още статуетките за операторска работа, монтаж и костюми.

Леа Дрюкер грабна "Сезар" за най-добра актриса за превъплъщението си в "Досие 137" на режисьора Доминик Мол, а най-добър актьор е Лоран Лафит за "Най-богатата жена на света" на Тиери Клифа, където си партнира с легендата Изабел Юпер.

В категорията за най-добър международен филм приза спечели фаворитът на сезона "Битка след битка" в конкуренция с "Тайният агент", "Черно куче", "Сират" и "Сантиментална стойност". Американският актьор Джим Кери бе удостоен с почетен "Сезар" за цялостната си кариера, включваща филми като "Маската", "От глупав по-глупав", "Шоуто на Труман", "Човек на Луната" и мн. др.

Вечерта беше посветена на иранския народ, който е жертва на репресии, отбелязва АФП. Още в началото на церемонията водещата актрисата Камий Котен я посвети "на всички народи по света, които се борят за свобода", а някои от гостите, преминавайки по червения килим, носеха значки в знак на солидарност. От сцената на зала "Олимпия" френско-иранската актриса Голшифте Фарахани, облечена изцяло в черно, отдаде почит на "иранския народ, който от десетилетия се бори за свободата си, с празни ръце, често сам, въоръжен само със смелостта си", отбелязва АФП. На церемонията присъства и иранският режисьор дисидент Джафар Панахи, който спечели последната "Златна палма" с "Обикновен инцидент". Филмът му е и френското предложение за награда "Оскар". Панахи е осъден на една година затвор в родината си, припомня АФП.

Почит беше отдадена и на актрисата Брижит Бардо, легенда на френското кино от 50-те и 60-те години на миналия век, която почина на 28 декември на 91 години. Този жест бе посрещнат с няколко освирквания, тъй като приживе актрисата бе близка с крайната десница.