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Музеят на София издирва още снимки на „другарки“ от соца

Инициативата „Изложба в изложбата“ стартира на 1 юли и очаква кадри от нашите семейни албуми

27 Юни 2026
Музеят издирва кадри, показващи моменти от бита и професионалния свят на жената от социалистическото минало.
РИМ - София
Музеят издирва кадри, показващи моменти от бита и професионалния свят на жената от социалистическото минало.

Регионалният исторически музей – София, поставя началото на инициатива „Изложба в изложбата“, съпътстваща хитовата временна експозиция „Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма“. Кампанията, която ще стартира на 1 юли, е насочена към събирането и излагането на още снимки по темата.

Временната експозиция „Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма“ пресъздава визуално и документално женския свят от периода 1944 – 1989 г. Вземайки предвид променящите се отговорности на дамите в семейството и обществото, изложбата извежда пет отправни линии: „Политически опасните жени“, „Жената – труженичка“, „Жената – общественичка“, „Жената в дома и семейството“, „Жената в свободното си време“.

Желанието на Регионалния исторически музей – София, е да включи публиката в доразвиването на изложбата. Така заедно, чрез обогатяване на представения снимков материал, музеят и неговите посетители ще „дорисуват“ образа на социалистическата жена.

Кампанията, озаглавена „Изложба в изложбата“, набира допълнителен снимков материал, отнасящ се до живота и дейностите на представителките на нежния пол жените от посоченият период. Тя ще продължи до 10 ноември, като материали ще се събират ежемесечно от 1-во до 10-о число. Подбраните фотографии ще бъдат представяни в специално обособено пространство сред експозицията „Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма“ или на дигитална маса.

Пълните условия за участие в инициативата „Изложба в изложбата“ са публикувани на официалния уебсайт на Регионалния исторически музей – София:

 

Търсят се автентични снимки на жени от епохата – близки, роднини, приятелки на приносителите или на самите тях. Сред изискванията са да се предоставят до 3 броя снимки от семейните архиви, но те да не са портретни; да са придружени от кратка информация за жената, която е на кадъра и мястото и/или събитието, на което е снимана. Копие на оригинала ще бъде поставено в експозицията или дигитален двойник ще бъде представен на интерактивната маса пред залата. Оригиналните снимки на хартия трябва да са с размер не по-голям от А3 (297 x 420 мм), нерамкирани и в добро общо състояние.

Изложбата „Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма“ е достъпна за разглеждане в РИМ – София (пл. „Бански“ 1), зала „Временни

експозиции“ (етаж 1). Партньори на изложбата са Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на  Българската народна армия, Българският визуален архив и Българската национална филмотека.

 

 

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