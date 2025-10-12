Медия без
MTV закрива пет музикални канала

Потребителите вече гледат видеоклипове в YouTube и социалните медии, а не по телевизията

Днес, 07:21
MTV, първият в света 24-часов музикален оператор, ще спре да излъчва поп музика във Великобритания след почти 40 години, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

В края на годината операторът ще затвори пет канала -  MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Водещият канал, MTV HD, ще продължи да излъчва риалити предавания, включително "Naked Dating UK" и "Geordie Shore".  Решението е взето поради промяна в навиците на гледане, като музикалните видеоклипове се гледат предимно в YouTube и социалните медии, а не по телевизията.

Говорител на компанията майка на MTV, Paramount, отказа коментар по информацията. MTV стартира в САЩ през 1981 г., а европейският клон е открит през 1987 г.  Paramount планира да затвори музикалните си канали MTV в няколко страни, включително Австралия, Полша, Франция и Бразилия, като част от по-широка стратегия за намаляване на разходите, която включва намаляване на разходите с до 500 милиона долара в цялото глобално портфолио.

