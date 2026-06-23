Мария Ландова търси истината в урагана от информационен шум

Изложба, наречена „Изход“, открива художничката Мария Ландова в четвъртък, 25 юни, от 18.00 часа в галерия „Райко Алексиев“ на СБХ. „Изложбата представя моя начин на визуална ентропия – утаяване. Тя е опит да покаже този процес като валиден не само за мен, но и за другите. За света“, споделя авторката. Куратор на експозицията е изкуствоведът Весела Ножарова.

Мария Ландова казва, че от началото на 2026-а, като ревностен обитател и на Фейсбук, е силно заинтригувана от това „как се установява истината в урагана от информационен шум и дезинформация и как точно властта се свързва с моралните норми“. Изложбата носи силно послание: „Защо се нуждаем от спасение, защо отчаяно търсим изход, макар да знаем, че зад стената, в която разбиваме главите си, винаги има друга стена… Накрая ентропията побеждава и отново ни връща пред черната стена, защото изходът е в нас и всеки човек е вход“, разсъждава художничката.

Експозицията ще представи пред публиката нови произведения на Мария Ландова. В изложбата ще видим видео, две рисувани арт книги, инсталации от принтове и специални „сейфобекти“, които авторката нарича „утайници“. Те са „нови работи, породени от това, което заедно живеем“, обяснява тя.

В работата си Мария Ландова използва „баналните технологии за принтиране, характерни за масовата реклама, но с обратен на рекламата код“. Изложбата ще покаже и надградени произведения от предходни години, включително и развитието на проекта „Спаси ме, река“, започнат по време на престой на авторката в резиденцията Cite internationale des arts в Париж през април-май 2025-а по конкурс на СБХ, както и продължението на проекта в София.

Мария Ландова е художник, сценарист, продуцент и режисьор на документални филми. Завършила е специалност „Стенопис“ в Националната художествена академия. Работи в областта на мозайката и витража, нейни образци има в обществени сгради на редица градове. Като сценарист е автор на повече от 20 документални филма, посветени на хора на изкуството. Удостоявана е с национални и международни награди. Мария Ландова има дългогодишен педагогически опит – като преподавател в Националния учебен комплекс по култура, директор на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“, където създава първата галерия към средното училище „Дебют“. Като арт журналист е автор на текстове за изобразително изкуство, води и такава рубрика в предаването „Арт ефир“ по БНР. Илюстрирала е стотици разкази и стихове, публикувани в печатни медии.

Изложбата на Мария Ландова в зала „Райко Алексиев“ на СБХ (ул. „Г. С. Раковски“ 125) ще продължи до 10 юли.