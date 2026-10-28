Иран осъди на 5 г. затвор най-известния си режисьор

Прочутият ирански кинорежисьор Джафар Панахи получи нова присъда – пет години затвор, предаде ДПА. Революционният съд в Техеран е произнесъл наказание на твореца от пет години и един месец лишаване от свобода, съобщи изданието "Емтедад", позовавайки се на неговия адвокат Мустафа Нили. Не става ясно какви са обвиненията към 66-годишния Панахи, отбелязва Variety.

Съдът е разпоредил също така конфискация на цялото имущество на кинорежисьора и му е наложил двугодишна забрана за напускане на страната. Панахи се завърна в Иран в началото на април, когато страната бе във война със САЩ и Израел.

"Миналата седмица моят клиент ме информира, че банковите му сметки са били замразени", заяви Нили пред вестника. Адвокатът поясни, че последвалите запитвания към съдебната власт са разкрили, че Панахи е бил осъден задочно.

Преди това иранското правосъдие бе осъдило режисьора на една година затвор за "пропаганда срещу системата". Съдът тогава цитира като основно доказателство неговия тайно заснет филм "Обикновен инцидент". Лентата спечели "Златна палма" на филмовия фестивал в Кан през 2025 г. и бе номинирана за две награди "Оскар" през януари т.г. През март Панахи за пръв път в кариерата си присъства на церемонията по връчването на Академичните награди в Лос Анджелис.

Джафар Панахи е единственият жив режисьор, постигнал "хеттрик" от най-големите европейски фестивали - "Златна палма" от Кан, "Златна мечка" от Берлин и "Златен лъв" във Венеция (преди него това е правил Микеланджело Антониони), и то в далеч не най-благоприятни условия. Преследван и цензуриран от иранските власти, той филм след филм демонстрира несломим творчески дух. Още през 2010 г. му е забранено да снима и да напуска Иран, след като подкрепя антиправителствените протести. По-късно е осъден на шест години затвор за "пропаганда срещу системата". Излежава няколко месеца през 2022 г., преди да бъде освободен под гаранция.

Въпреки забраните Панахи намира начини да продължи. През 2011 г. "Това не е филм" беше изнесен от страната на флашка. Тайно и чрез помощници снима и следващите "Такси" (2015) и "Без мечки" (2022). Всяка негова продукция е логистично предизвикателство с обективни рискове. Два дни преди завършване на снимките за "Обикновен инцидент" екипът е преследван от група от 15 цивилни служители, които искат да да конфискуват всички кадри, разказва "Гардиън". Режисьорът отчита като късмет, че снимките съвпадат с втория тур на президентските избори в Иран, когато арестуването на толкова известен дисидент би предизвикало нежелано внимание. Той успява да завърши монтажа на филма във Франция и да го покаже в Кан. "Нищо в Иран не е предвидимо", споделя Панахи пред британското издание.