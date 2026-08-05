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Холандец превръща Велико Търново в галерия за килими

От 14 август до 27 септември "Пътят на българските килими" ще краси знакови места в историческия център

05 Авг. 2026
Част от изложбата на открито в село Иглика през миналото лято.
архив на Якоб ван Бейлен
Част от изложбата на открито в село Иглика през миналото лято.

Изложбата "Пътят на българските килими" има амбициозната цел да превърне Велико Търново в най-голямата галерия на открито, която да разкрие красотата на българското килимарско наследство.

От 14 август до 27 септември 2026 г. старопрестолният град ще представи селектирани образци от най-голямата в света колекция от автентични български килими чрез три изложби на емблематични места в историческия център на града. Колекцията е събирана в продължение на десетилетия от нидерландския колекционер Якоб ван Бейлен и днес се стопанисва от неговата Фондация "Български килим". Част от килимите вече са преминали експертна оценка от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и са признати за движими културни ценности със статут "национално богатство".

В продължение на седем седмици проектът ще превърне Велико Търново в пространство, където историята на българските килими ще бъде разказана чрез три взаимно допълващи се изложби, документално кино, експертни срещи и интерактивни инициативи. В Хан "Хаджи Николи" посетителите ще могат да разгледат изложбата "Пътят на руното – от стадото до килима", проследяваща целия процес на създаване на традиционния български килим.

В музея "Възраждане и Учредително събрание" ще бъде представена експозицията "Пътят от забрава до национално богатство", която разказва историята на съхраняването и институционалното признаване на българските килими като културни ценности. Една от най-атрактивните части на инициативата ще бъде първата по рода си градската фотоизложба "Проследи пътя на килимите", която ще превърне Стария град на Велико Търново в своеобразна галерия на открито. Стотици изображения на автентични български килими ще бъдат разположени върху витрини и фасади на обществени и търговски сгради, като ще ангажират жители и гости на града в интерактивно опознаване на това уникално културно наследство. На 16 август и 19 септември в следобедните часове ще се състоят и експертни консултации "Какъв е моят килим?". 

"Пътят на българските килими" се реализира с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Община Велико Търново и е част от инициативата за създаване на Национален музей-галерия на килима във Велико Търново.

Яп Ван Бейлен е сред световните колекционери на български килими и има ключова роля в опазването и популяризирането на традициите на килимарството в страната ни чрез създадената от него фондация "Български килим". Дългосрочната му цел е да документира и идентифицира българското килимарско наследство, да върне в страната образци, които се намират в частни колекции в чужбина, както и да намери постоянен дом за сбирката си в специализиран музей или галерия. Колекцията му днес включва над 1000 килима, сред които най-старият документиран експонат от типа Бакамски - от края на XVII век. През лятото на 2025 г. той изложи голяма част от сбирката си на открито върху 10 декара край габровското село Иглика, а година по-рано имаше по-малка изложба в Българския културен институт в Париж.

Ван Бейлен попада у нас за пръв път преди повече от 50 години, а 2013 г. живее постоянно във Велико Търново. Той говори езика, чете новини на български, регистриран е като местен жител и е социално ангажиран с проблемите на града. Отдавна е отдаден на българския фолклор и традиции и опитите си да ги популяризира в Западна Европа: над 10 години води групи с чуждестранни туристи у нас; подпомага местните общности в Котел (където се установява първоначално при преместването си през 2007 г.), в Търново и региона; работи като хореограф и продуцент на народна музика, а през 1999 г. основава хор Chubrica в Нидерландия. 

Освен колекционер той е и автор на книгата "Разкази в цветове – 350 години българска килимарска традиция" и на специализирани публикации в международни издания. За себе си посочва, че е изучавал математика, философия и логика. Професионално се е занимавал с електронно издателство на правна литература за Парламента в Нидерландия и Европейския съюз. Над 80% от нидерландската си пенсия дава за килими. Няма автомобил.

Яп ван Бейлен в хана "Хаджи Николи".
архив на Якоб ван Бейлен Яп ван Бейлен в хана "Хаджи Николи".
Котленски килим от колекцията на нидерландеца.
архив на Якоб ван Бейлен Котленски килим от колекцията на нидерландеца.
Още от колекцията.
архив на Якоб ван Бейлен Още от колекцията.
През 2024 г. в Българския културен институт в Париж.
архив на Якоб ван Бейлен През 2024 г. в Българския културен институт в Париж.
Плакатът за фотоизложбата на фондация "Български килим".
архив на Якоб ван Бейлен Плакатът за фотоизложбата на фондация "Български килим".
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Якоб ван Бейлен, български килими

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