Холандец превръща Велико Търново в галерия за килими

Изложбата "Пътят на българските килими" има амбициозната цел да превърне Велико Търново в най-голямата галерия на открито, която да разкрие красотата на българското килимарско наследство.

От 14 август до 27 септември 2026 г. старопрестолният град ще представи селектирани образци от най-голямата в света колекция от автентични български килими чрез три изложби на емблематични места в историческия център на града. Колекцията е събирана в продължение на десетилетия от нидерландския колекционер Якоб ван Бейлен и днес се стопанисва от неговата Фондация "Български килим". Част от килимите вече са преминали експертна оценка от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и са признати за движими културни ценности със статут "национално богатство".

В продължение на седем седмици проектът ще превърне Велико Търново в пространство, където историята на българските килими ще бъде разказана чрез три взаимно допълващи се изложби, документално кино, експертни срещи и интерактивни инициативи. В Хан "Хаджи Николи" посетителите ще могат да разгледат изложбата "Пътят на руното – от стадото до килима", проследяваща целия процес на създаване на традиционния български килим.

В музея "Възраждане и Учредително събрание" ще бъде представена експозицията "Пътят от забрава до национално богатство", която разказва историята на съхраняването и институционалното признаване на българските килими като културни ценности. Една от най-атрактивните части на инициативата ще бъде първата по рода си градската фотоизложба "Проследи пътя на килимите", която ще превърне Стария град на Велико Търново в своеобразна галерия на открито. Стотици изображения на автентични български килими ще бъдат разположени върху витрини и фасади на обществени и търговски сгради, като ще ангажират жители и гости на града в интерактивно опознаване на това уникално културно наследство. На 16 август и 19 септември в следобедните часове ще се състоят и експертни консултации "Какъв е моят килим?".

"Пътят на българските килими" се реализира с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Община Велико Търново и е част от инициативата за създаване на Национален музей-галерия на килима във Велико Търново.

Яп Ван Бейлен е сред световните колекционери на български килими и има ключова роля в опазването и популяризирането на традициите на килимарството в страната ни чрез създадената от него фондация "Български килим". Дългосрочната му цел е да документира и идентифицира българското килимарско наследство, да върне в страната образци, които се намират в частни колекции в чужбина, както и да намери постоянен дом за сбирката си в специализиран музей или галерия. Колекцията му днес включва над 1000 килима, сред които най-старият документиран експонат от типа Бакамски - от края на XVII век. През лятото на 2025 г. той изложи голяма част от сбирката си на открито върху 10 декара край габровското село Иглика, а година по-рано имаше по-малка изложба в Българския културен институт в Париж.

Ван Бейлен попада у нас за пръв път преди повече от 50 години, а 2013 г. живее постоянно във Велико Търново. Той говори езика, чете новини на български, регистриран е като местен жител и е социално ангажиран с проблемите на града. Отдавна е отдаден на българския фолклор и традиции и опитите си да ги популяризира в Западна Европа: над 10 години води групи с чуждестранни туристи у нас; подпомага местните общности в Котел (където се установява първоначално при преместването си през 2007 г.), в Търново и региона; работи като хореограф и продуцент на народна музика, а през 1999 г. основава хор Chubrica в Нидерландия.

Освен колекционер той е и автор на книгата "Разкази в цветове – 350 години българска килимарска традиция" и на специализирани публикации в международни издания. За себе си посочва, че е изучавал математика, философия и логика. Професионално се е занимавал с електронно издателство на правна литература за Парламента в Нидерландия и Европейския съюз. Над 80% от нидерландската си пенсия дава за килими. Няма автомобил.