Глухо момиче победи носители на "Оскар" и "Златна палма"

Испанската продукция "Звукът на любовта" е тазгодишният носител на европейската филмова награда LUX. Победителят беше обявен на церемония в пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел снощи. Филмът, чието оригинално заглавие Sorda се превежда като "Глуха" (на английски също се разпространява като Deaf), е дело на режисьорката Ева Либертад и продуцентката Нурия Муньос Ортин. Той изненадващо се наложи над два от най-титулуваните филми на годината - отличения със "Златна палма" в Кан "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи (копродукция на Иран, Франция и Люксембург) и "Сантиментална стойност" на норвежкия режисьор Йоаким Триер, завоювал тазгодишния "Оскар" за най-добър международен филм.

Останалите претенденти за LUX бяха ирландският "Кристи" (да не се бърка с американския филм със същото име, в който главната роля на боксьорка играе Сидни Суини) и "Обичай ме нежно" от Франция.

Лауреатът за 2026 г. беше избран чрез гласовете на публиката и на депутатите в Европейския парламент, като двете групи имаха равна тежест от 50 процента в крайната оценка. Зрителите имаха възможност да оценят филмите със звезди – от една (слаб) до пет (отличен), на платформата на наградата.

LUX e учредена през 2007 г. от Европейския парламент и Европейската филмова академия, а първият лауреат е "На прага на рая" на германско-турския режисьор Фатих Акин. Първоначалното значение на отличието е символично, но то има и практично измерение - популяризиране на еврокиното чрез субтитриране на филмите на всичките 24 езика на ЕС, както и безплатен показ, на кино и онлайн, в 27-те страни членки. Това получават всички номинирани (по-рано три, а сега пет), не само печелившият. У нас прожекциите обикновено са през март в рамките на "София филм фест". Номинациите, подбирани от панел професионалисти, включват европейски копродукции, които засягат актуални политически и социални въпроси и насърчават дебата за европейските ценности. Сред тях, за жалост, рядко попадат български заглавия: единствено "Източни пиеси" (2009) и "Урок" (2015) са били сред номинираните.

За първи път тази година филмите, номинирани за отличието LUX, имат и субтитри за хора с проблеми със слуха, съобщават от ЕП.

Тазгодишният победител "Звукът на любовта" разказва историята на глухата Анджела, която очаква дете от своя чуващ партньор. Нейните притеснения относно майчинството и способността ѝ да комуникира и взаимодейства с дъщеря си нарастват, докато тя се изправя пред реалността да отглежда бебе в свят, който не е пригоден за нея.

"Режисьорката Ева Либертад ни отваря вратата към живота на една глуха жена, която се справя с майчинството в свят, който не е пригоден за нея. Със смайващото изпълнение на глухата актриса Мириам Гарло, филмът ни предизвиква да слушаме по различен начин и да строим такава Европа, в който никой не остава нечут", заяви вицепрезидентката на ЕП Сабине Ферхайен при връчването на отличието.

"Надявам се, че тази награда ще помогне да се насочи вниманието към общността на глухите и към разнообразието на хората в Европа, както и ще насърчи политиките за приобщаване, които подобряват условията им на живот", изрази надежда Ева Либертад и обясни, че нейната сестра е глуха, което е сред мотивите й за създаването на филма.

Темата за живота и интеграцията на глухите не е нова за киното - преди 4 години американският "CODA: Дете на глухи родители" спечели три награди "Оскар" с разказа за чуваща дъщеря, която израства под грижите на двама глухи. Още през 80-те пък глухата Марли Матлин (която играе и майката в "CODA") заслужи Академичната награда за изпълнението си в "Деца, забравени от бога".

Миналогодишният лауреат на LUX бе латвийският "Потоп", носител и на "Оскар" за най-добра анимация.