Георгия Рачева търси забравената нежност сред воали и отражения

Нова изложба, наречена „Забравената нежност“, на художничката и архитект Георгия Рачева се открива в сряда, 25 март, от 18.30 часа в галерия Nova Art Space на столичната улица „Съборна“ 3 (ниво -1). „Свикнали сме да говорим за сила. Да не спираме да я доказваме. Но какво се случва, когато се отпуснем? „Забравената нежност“ е изложба за онова, което често пропускаме – тихата близост, допира без претенции, силата да бъдеш нежен“, споделя авторката.

След проектите „Мъжката сила“ и „Събираш ли се в рамка?“, Георгия стига до следващата дестинация: срещата между мъжа и жената – не като роли, а като присъствие. Изложбата представя 16 картини, които показват силуети, танц, грижа, тишина… „Пространството не се разглежда. То се преминава. Слиза се надолу. Минава се през воали, въпроси, отражения. И се излиза от друго място. Защото това не е изложба, от която си тръгваш същият“, казва още художничката, описвайки даденостите на мястото, в което е ситуирана изложбата, в щастлива хармония със замисъла на експозицията. Тя допълва, че за нея изложбата има и силно личен смисъл: „Десет години след дебютната ми изложба на същата улица, днес отново се връщам там, за да събера мъжа и жената, линията и чувствеността в „Забравената нежност“.

„Забравената нежност“ не дава отговори. Тя задава един прост, неудобен въпрос: А ти колко нежен си?“, подсказват организаторите на събитието.

Георгия Рачева е архитект по призвание и художник по вътрешна необходимост – това я води към формата и чувството. За нея архитектурата никога не е била просто професия, а начин да разказва истории чрез пространство, линии и изкуство.

В началото на 2019 г. Георгия създава собствена строителна фирма – решение, което отваря пред нея нови хоризонти за творчество. В света на строителните обекти тя открива територия, където мнозина виждат само прах, материя и шум. За нея строителният обект е още едно „ателие“. Бетонът е глина, металът е линия, а строителните смеси – пигменти в палитрата на един по-различен вид творчество. Тя вярва, че да създадеш форма от хаос, да вдъхнеш функция на материята, да изковеш пространство от нищото – това е изкуство в най-чистия му, истински и земен вид.

Дебютната й художествена изложба е през 2016 г. В центъра на авангардните й произведения е вратовръзката с нейните арт метаморфози. През 2018 г. Георгия и художникът Павел Митков правят съвместна изложба „Театърът – близо до сърцето“ – картини с изобразени сгради на български и европейски театри, върху платната на всяка от които са инсталирани вратовръзки. През 2019 г. Рачева представя изложбата „Мъжката сила“ – нетрадиционни арт инсталации от вратовръзки и остатъци от строителни материали от строежа на възстановителния комплекс за деца с онкохематологични заболявания до софийското село Опицвет. Нестандартните експонати са създадени от вратовръзки, вплетени в стоманобетон, епоксидна смола и дърво.

През 2021 г. Георгия реализира изложбата „Усещане“, в която чрез портретна живопис и графика представя лица, силуети и танц в най-чувствената им форма. През 2023-а авторката показва „Очите ти през върха на четката ми“ – картини в стил портретна живопис, изпълнени с акрилна техника, както и експозицията „Полет“, изцяло посветена на акрилната живопис. Последната й самостоятелна изложба преди „Забравената нежност“ беше миналата година: „Събираш ли се в рамка?“. Тя включваше отново портрети на женски лица, изрисувани с акрил и смесени техники, както и с иновативна комбинация от живопис, 3D мапинг и визуална трансформация.