Фестивалът „Поморие и приятели“ обещава три дни музика, кино и изкуство

Фестивалът „Поморие и приятели“ за втора поредна година ще превърне града в културна сцена за музика, кино и изобразително изкуство. Тридневното събитие от 12 до 14 септември ще събере музиканти, художници и филмови творци, които ще предложат на жителите и гостите на курорта вълнуващи преживявания в края на летния сезон, обещават организаторите от фондация Art By The Sea и Община Поморие.

Корабът „Кук“ ще се превърне в плаваща сцена, на която ще свирят „Уикеда“. Живите легенди от групата ще създадат пънк-ска настроение за старт на фестивала. За първи път те ще свирят на подобна сцена – „Кук” ще акостира близо до брега, така че зрителите да могат да се насладят на концерта от крайморската алея „Яворов“ близо до известните морски фонтани.

Вторият ден на фестивала ще предложи арт кино, както и музикална смесица от барок и джаз. Морето и киното вървят ръка за ръка и в двата филма от фестивалната програма, които са вдъхновени от общуването на човека с водната стихия. „Да летиш с плавници“ е документален разказ за художника Алцек Мишев и неговата бурна кариера по света. Лентата на Мария Аверина е отличена като най-добър български документален филм на фестивала Master of Art (2024). „Ахав беше тук“ на младия режисьор Тодор Личев предлага поглед отвътре към впечатляващия спектакъл на Диана Добрева „Моби Дик“, създаден в Народния театър „Иван Вазов“. Екранната творба е номинирана за най-добър документален филм в Кан (2025). Двамата режисьори Мария Аверина и Тодор Личев ще се срещнат с морската публика след прожекциите.

Фестивалната програма ще продължи с една много необичайна музикална среща. „Пилекадоне“ и Константин Костов джаз трио, заедно със сопраното Румяна Костова, ще търсят отговор на въпроса колко джаз има в барока – провокация, която на първо чуване събира несъвместими стилове.

Вечерта ще завърши с връчване на награди за специален принос в културата на морския град.

Фестивала на 14 септември ще закрият Drop Down Community – български независим струнен оркестър от талантливи млади музиканти, и пианистката Венета Нейнска с концерт под открито небе. За техния пърформанс организаторите на фестивала са осигурили концертен роял „Бьозендорфер“, който публиката ще има удоволствието да чуе в Деветия концерт на Бетовен.

От 6 до 14 септември в хотел ,,Лира Сто“ ще бъде представена изложба на художничката от Поморие Дани Бо. В творбите й морето е интерпретирано чрез личната й артистична визия, предвидена е и дегустация на вина от елитна местна винарна.

Фестивалната програма вече стартира с предварително събитие за децата в края на август – работилница „Акварел“ с Дани Бо. В последния ден на фестивала, 14 септември, популярният формат „Концерт на възглавници“, организиран от София арт институт и Венета Нейнска, ще събере малките гости на града, за да се запознаят отблизо с класическата музика и инструментите, които я претворяват.

Мисията на фестивала „Поморие и приятели“ е да събере артисти – родом или по дух свързани с града, и да превърне септември в месец на културни срещи и вдъхновения. С морето като вечен фон и символ, фестивалът съчетава традицията с иновативното, родното – с привнесеното от света, отбелязват организаторите. „Още от времето на древно Анхиало жителите на града често го напускат с кораб, автобус или самолет. Те тръгват, но само за да се върнат пак в неговите пристани и да донесат нещо ново със себе си. Точно тази идея събира създателите на „Поморие и приятели“ – възможността да се върнеш в любимия роден град, да доведеш приятели, заедно да преобразите атмосферата и да помечтаете”, споделят те.



