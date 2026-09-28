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Цигуларката от БНР отмени гладната си стачка

Усещаме нов полъх и надежда, заяви Ива Джаджева след договореното увеличение на заплатите

Днес, 14:10
Ива Джаджева
Личен архив
Ива Джаджева

Обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от Симфоничния оркестър на БНР, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи пред националното радио самата цигуларка, след като Министерството на финансите обеща допълнителен трансфер на средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на Радиото, който влиза в сила от 1 октомври 2026 г. Сумата не се съобщава, но от БНР са поискали 20-процентно увеличение на основните възнаграждения, каза по-рано генералният директор Милен Митев на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

"За първи път виждаме ответна реакция от правителство, за първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра. Усещаме нов полъх и очите на хората са други. Има надежда", похвали управляващите Ива Джаджева със солидна доза соцпатетика.

"Сега" припомня, че музиканти от Симфоничния оркестър на БНР обявиха готовност за протести поради ниските си заплати още през юни 2025 г. Свириха и със светлоотразителни жилетки на сцената, за да привлекат общественото внимание. През март т.г. музикалните състави на БНР спряха концертната си дейност в знак на протест. 

По-рано този месец цигуларката Ива Джаджева обяви гладна стачка, с начало 28 или 30 септември, ако решение за заплатите не бъде намерено.

Новият сезон на Симфоничния оркестър на БНР ще започне с концерт на 2 октомври в зала "България" под диригентството на Константин Илиевски и със солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева.

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Ключови думи:

музикални състави на БНР

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