Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Бюро Убийства" свързва София от 90-те с Орнела Мути и легендарен колорист

Авторът Лионел Коп гостува за безплатна прожекция на филма и майсторски клас

Днес, 17:10
Орнела Мути в сцена от "Бюро Убийства".
Орнела Мути в сцена от "Бюро Убийства".

През 90-те години френският визуален артист и режисьор Лионел Коп пристига в Източна Европа, търсейки локация за своя нео-ноар трилър "Бюро Убийства". Това е първият филм, използвал технологията Digital Technicolor, и е с участието на плеяда любими български артисти и звездата Орнела Мути, заснет изцяло в София и Пловдив.

Със специална прожекция с вход свободен в кино "Кабана" в парка на НДК, на 20 септември от 20:00ч., по случай празника на София, филмът се завръща там, където започна всичко. Гостуват режисьорът Лионел Коп и монтажистката на филма Алис Лари, като след прожекцията ще се проведе среща-разговор с автора.

Коп е френски визуален артист, режисьор и колорист, който си сътрудничи с някои от най-големите имена в съвременното кино: Ларс фон Триер, Дейвид Линч, Гаспар Ное, Абел Ферара. Работил е върху магичните "Амели Пулен" на Жан-Пиер Жьоне и "Падането" на Тарсем Синг (той пък римейк по българския "Йо-хо-хо", единствен по рода си пример в световното кино). Един от пионерите в дигиталната обработка на филмова лента и автор на редица експериментални и документални филми, в които градът играе ключова роля като герой.

А ето и останалите събития от програмата, реализирана със съдействието на Столична община:  

На 22 септември от 20:00 ч. в кино "Одеон" гостът ще присъства на специална прожекция на "Падането" от Тарсем Синг, в който е колорист и копродуцент. На 23 септември от 16:00 в Дома на киното ще се проведе Майсторски клас с Лионел Коп за професионалисти и кино любители. Веднага след него, от 18:00 ч., ще има още една прожекция на "Бюро Убийства".

Французинът идва по покана на "Активист 38" - продуцентската компания на Мина Милева и Весела Казакова, известни като "демоничното дуо" и авторки на филмите "Котка в стената", "Жените наистина плачат", "Звярът е още жив". Ето какво разказва Весела по този повод: "С Лионел ни срещна съдбата в Париж, където за наш огромен късмет, той се съгласи да колорира филма ни "Жените наистина плачат". Работата по картината беше съчетана с разговори за литература, кино, история. Това е човекът енциклопедия за кино".

Казакова припомня и как Коп е попаднал в България: През 1992 г. той търси град извън времето, в който да заснеме "Бюро Убийства", и обикаля Германия, Шотландия, Истанбул и Белград. Пристигайки в София, веднага усеща, че е намерил точното място: със своята архитектура, жълти трамваи, дървета и особен чар. Старите фабрики и заводът за влакове зад гарата му напомнят на Сталкер на Тарковски и се превръщат в ключови локации.

30 години по-късно в "Бюро Убийства" ще видим София, такава, каквато рядко може да бъде видяна на екрана. На легендата на италианското кино Орнела Мути в него партнират Димитър "Пучкине" Георгиев, Ангел Георгиев, Кирил Варийски, Ивайло Христов, Татяна Лолова, Любомир Чаталов, Никола Рударов, Илия Раев, Николай Бинев, Тончо Токмакчиев, Георги Русев.

Софийските улици, трамваи и депа са важни действащи лица във филма.
Софийските улици, трамваи и депа са важни действащи лица във филма.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лионел Коп, Мина Милева, Весела Казакова

Още новини по темата

Мег Райън е удостоена със "Сърцето на Сараево"
05 Авг. 2024

Българинът е добър дух във "Васил"
27 Яну. 2023

Валентин Ганев, Весела Казакова и Ива Тодорова импровизират

07 Дек. 2022

Иван Бърнев спечели испанска награда за филма "Васил"
30 Окт. 2022

"Демоничното дуо" продуцира испанския филм "Васил"
05 Окт. 2022

"Жените наистина плачат" и на Европейските филмови награди
19 Авг. 2022

Хей, Оскар, ти роден наш
22 Окт. 2021

Български жени на ръба на нервна криза
17 Септ. 2021

"Жените наистина плачат" идва и в София след Кан
12 Авг. 2021

Мина Милева и Весела Казакова на върха на десетметрова вълна
23 Юли 2021

Изгарящ обвинителен акт за отношението към жените в България
15 Юли 2021

Кан посрещна Мария Бакалова и "Жените наистина плачат"
14 Юли 2021

Мария Бакалова влезе в селекцията на Кан с български филм
03 Юни 2021

Мария Бакалова засне филм, вдъхновен от Истанбулската конвенция

10 Март 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар