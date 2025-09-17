"Бюро Убийства" свързва София от 90-те с Орнела Мути и легендарен колорист

През 90-те години френският визуален артист и режисьор Лионел Коп пристига в Източна Европа, търсейки локация за своя нео-ноар трилър "Бюро Убийства". Това е първият филм, използвал технологията Digital Technicolor, и е с участието на плеяда любими български артисти и звездата Орнела Мути, заснет изцяло в София и Пловдив.

Със специална прожекция с вход свободен в кино "Кабана" в парка на НДК, на 20 септември от 20:00ч., по случай празника на София, филмът се завръща там, където започна всичко. Гостуват режисьорът Лионел Коп и монтажистката на филма Алис Лари, като след прожекцията ще се проведе среща-разговор с автора.

Коп е френски визуален артист, режисьор и колорист, който си сътрудничи с някои от най-големите имена в съвременното кино: Ларс фон Триер, Дейвид Линч, Гаспар Ное, Абел Ферара. Работил е върху магичните "Амели Пулен" на Жан-Пиер Жьоне и "Падането" на Тарсем Синг (той пък римейк по българския "Йо-хо-хо", единствен по рода си пример в световното кино). Един от пионерите в дигиталната обработка на филмова лента и автор на редица експериментални и документални филми, в които градът играе ключова роля като герой.

А ето и останалите събития от програмата, реализирана със съдействието на Столична община:

На 22 септември от 20:00 ч. в кино "Одеон" гостът ще присъства на специална прожекция на "Падането" от Тарсем Синг, в който е колорист и копродуцент. На 23 септември от 16:00 в Дома на киното ще се проведе Майсторски клас с Лионел Коп за професионалисти и кино любители. Веднага след него, от 18:00 ч., ще има още една прожекция на "Бюро Убийства".

Французинът идва по покана на "Активист 38" - продуцентската компания на Мина Милева и Весела Казакова, известни като "демоничното дуо" и авторки на филмите "Котка в стената", "Жените наистина плачат", "Звярът е още жив". Ето какво разказва Весела по този повод: "С Лионел ни срещна съдбата в Париж, където за наш огромен късмет, той се съгласи да колорира филма ни "Жените наистина плачат". Работата по картината беше съчетана с разговори за литература, кино, история. Това е човекът енциклопедия за кино".

Казакова припомня и как Коп е попаднал в България: През 1992 г. той търси град извън времето, в който да заснеме "Бюро Убийства", и обикаля Германия, Шотландия, Истанбул и Белград. Пристигайки в София, веднага усеща, че е намерил точното място: със своята архитектура, жълти трамваи, дървета и особен чар. Старите фабрики и заводът за влакове зад гарата му напомнят на Сталкер на Тарковски и се превръщат в ключови локации.

30 години по-късно в "Бюро Убийства" ще видим София, такава, каквато рядко може да бъде видяна на екрана. На легендата на италианското кино Орнела Мути в него партнират Димитър "Пучкине" Георгиев, Ангел Георгиев, Кирил Варийски, Ивайло Христов, Татяна Лолова, Любомир Чаталов, Никола Рударов, Илия Раев, Николай Бинев, Тончо Токмакчиев, Георги Русев.