Брад Пит и Анджелина Джоли най-сетне са уредили спора си относно продажбата на винарната в имение във Франция, което бяха придобили по време на брака си, предадоха световните агенции, като цитираха съобщение на бившите съпрузи.

В кратко изявление, изпратено до американските медии, двете холивудски звезди не съобщават никакви подробности за сключеното споразумение за имота в департамента Вар, в Южна Франция. Имението "Шато Миравал" се превърна в един от основните конфликти в бурния им развод, финализиран през 2023 г., припомня АФП.

"Успяхме да постигнем извънсъдебно споразумение ... и няма да даваме никакви други коментари", се посочва в изявлението.

Брад Пит, който е на 62 години, и 51-годишната Анджелина Джоли купиха "Шато Миравал" за 60 милиона долара още в първите години на брака си. През 2011 г. те се обединиха със семейство френски винари, за да произведат розе. Когато звездната двойка се раздели през 2016 г. след дванадесет години съвместен живот, имението се оказа в центъра на бракоразводния процес и предизвика продължителни съдебни спорове помежду им. Винарната обаче продължи да работи и шампанското розе "Фльор дьо Миравал" бе сервирано на гостите на наградите "Оскар" през 2022 и 2023 г.

През февруари 2022 г. Брад Пит обвини бившата си партньорка, че е нарушила правата му, когато е продала дела си във винарната на компания, контролирана от руския олигарх Юрий Шефлер. Актьорът заведе две съдебни дела, за да спре продажбата, която той характеризира като "заговор, ръководен от Джоли", за да му нанесе вреда. Актрисата отвърна с контраатака в съда и обвини бившия си съпруг, че действа от "желание за отмъщение", припомня АФП. Джоли твърдеше също, че Брад Пит е отказал да изкупи дела й, защото тя не се е съгласила да подпише споразумение за поверителност, "което би й попречило по силата на договора да говори ... за физическото и емоционалното насилие", на което са били подложени тя и децата им.

В емоционално писмо от есента на 2021 г. до Брад Пит Джоли посочваше, че общата винарна е станала "мястото, ознаменуващо началото на края на тяхното семейство" и алкохолния им бизнес. Тя се надявала общият им бизнес да ги сближи още повече, но станала свидетелка на "множество необмислени действия“ и се чувствала изолирана, тъй като повечето решения, свързани с винарната, Брад Пит вземал самостоятелно без нейно съгласие. Актрисата заявява, че повече няма да взема участие в този бизнес, тъй като "алкохолът навредил на семейството й".

Анджелина Джоли и Брад Пит обявиха раздялата си през 2016 г. Тогава актрисата разказа за скандал със съпруга си на борда на частен самолет, когато тя и най-малко две от децата им били залети с алкохол и шамаросани, а пияният Пит оказал още вербално и физическо насилие върху нея и се опитал да я души. Два дни след инцидента Анджелина подаде документи за развод. Двойката възпитаваше 6 деца, всички от които са вече пълнолетни: осиновените Мадокс, Пакс и Захара, и биологичните им деца Шайло и близнаците Нокс и Вивиън. Попечителството над всички тях бе присъдено на майката, а впоследствие някои от децата се отказаха от фамилията на баща си.

Любовта между Пит и Джоли избухна по време на снимките на филма "Мистър и мисис Смит", излязъл през 2005 г., в който двамата изпълняваха главните роли.

Винени знаменитости

Семейство Пит не са първите знаменитости, стъпили в "Шато Миравал". През 1252 г. няколко дни в имението прекарва философът и теолог св. Тома Аквински. През 1970 г. то е купено от френския джаз пианист Жан Лусие, който създава в него студио "Миравал". В него "Пинк Флойд" записват части от албума си The Wall от 1979 г. Студиото е използвано още от AC/DC, Стинг, Елтън Джон, Шърли Беси и много други.