Блясъкът на елинистическото злато озарява Археологическия музей

Изложбата представя безценни находки от богато тракийско погребение в Сакар

Днес, 12:36
Масивният златен начелник от конска сбруя с изображение на змия.
Националният археологически институт с музей при БАН представя нова изложба, посветена на едно от впечатляващите археологически открития в България през последните години. Експозицията, която се открива на 13 август, е озаглавена „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ и включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград.

Сред експонатите, които публиката ще види, са железен нож със златни апликации и полускъпоценни камъни, златна гривна с отлети малки фигурки с полускъпоценни камъни, златна огърлица, златен пръстен с желязна плочка, златен венец, златни апликации от ризница, златни мъниста от конска амуниция. Акцент в изложбата е и масивният златен начелник от конска сбруя с изображение на змия, който беше показан за първи път по-рано през годината като част от изложбата „Българска археология“.

Откритията са резултат от спасителни археологически разкопки на Могила 1 – част от некропол с общо седем могили в местността „Тумбата“, извършени през 2024 г. под ръководството на Даниела Агре и д-р Деян Дичев с участието на още специалисти археолози.

В центъра на могилата археолозите са се натъкнали на гроб на виден тракийски воин – аристократ, погребан в разкош и с воински почести. Ритуалът е включвал кремация на клада, върху която са били положени неговото въоръжение, златни дарове и лични вещи. До него е кремиран и конят му, върху който са поставени три железни юзди и украси към три сбруи. Погребението датира от късноелинистическата епоха (220 – 30 г. пр. н. е.), посочват специалистите.

Разкритите богати материали са имали нужда от изключителна грижа по консервация и реставрация, за да станат достояние на широката публика. Процесът по реставрация допълнително е утежнен от обстоятелството, че заради кремирането на тялото много от предметите са били тежко засегнати от високата температура, за съжалениe – някои от тях невъзвратимо. Находките, които ще бъдат представени в изложбата, са реставрирани от специалисти реставратори от лабораториите на НАИМ-БАН (д-р Петя Пенкова) и Регионалния исторически музей – Ямбол (Георги Илиев).

Процесът на консервация и реставрация продължава. След неговото приключване находките от най-новото тракийско съкровище, открито на територията на България, ще бъдат върнати в Общинския историческия музей в Тополовград. Средствата за реставрацията са осигурени от Министерството на културата, националната програма за научна инфраструктура ИНФРАМАТ и НАИМ-БАН.

Официалното откриване на изложбата е на 12 август (вторник) от 17.30 часа в Централната зала на Националния археологически музей на пл. „Атанас Буров“ 1. Експозицията „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ ще остане достъпна за посетителите в София до 17 октомври.

Едно от златните украшения в експозицията.
Поканата за откриване на събитието от НАИМ - БАН и Община Тополовград
