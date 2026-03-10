Арнолд Шварценегер се завръща като остарелия Конан Варварина

Арнолд Шварценегер ще се завърне към ролята на Конан Варварина - героят, който го поведе към славата в началото на 80-те години. По време на Arnold Sports Festival в Кълъмбъс, столицата на щата Охайо, актьорът и бивш губернатор на Калифорния потвърди новината, че отдавна отлаганият филмов проект вече се разработва от 20th Century Studios.

Филмът е замислен като директно продължение на оригиналния "Конан варварина" от 1982 г. Той ще игнорира събитията от по-малко популярния "Конан разрушителят" (1984) и финансово неуспешния римейк от 2011 г. с Джейсън Момоа, който бе сниман в България.

Сюжетът, макар и не плътно, ще се води по петте разказа на Робърт Хауърд, събрани в сборника "Крал Конан" от 1953 г. Режисьор се очертава да бъде Кристофър Маккуори, носител за "Оскар" за сценарий на "Обичайните заподозрени". Шварценегер го описа в изказването си като "фантастичен сценарист и режисьор, който работи по последните четири филма на Том Круз". Има се предвид участието на Маккуори в поредиците "Мисията: невъзможна" и "Джак Ричър". Арнолд подчерта, че той ще продължи оригиналната история и ще уважи наследството ѝ, подобно на "Топ Гън: Маверик".

Шварценегер ще навърши 79 години това лято, т.е. вероятно ще е прехвърлил 80, когато филмът бъде завършен. Той отбеляза, че сценарият е написан така, че да е подходящ за възрастта му. Героят му ще бъде изтощен от битки, посивял и помъдрял владетел. Историята ни среща с Конан, след като е бил крал в продължение на 40 години и в крайна сметка е принуден да напусне кралството си. Филмът ще проследи завръщането му към неговото истинско "аз" и към трона. "Очаквайте завръщане към лудостта, насилието, магията и приказните създания от оригиналния филм от 1982 г., но с предимствата на съвременните специални ефекти и високия бюджет", споделя още екшън легендата.

Variety са потърсили коментар от Шварценегер и Маккуори по темата, но засега не са получили отговор.

На Arnold Sports Festival Арнолд коментира и развитието на други два известни франчайза с негово участие - "Хищникът" и "Командо". Засега обаче завръщането му към тях е в теоретична фаза. 78-годишният Шварценегер бе един от най-известните актьори в екшън жанра за всички времена, с роли в хитове като "Терминатор", "Зов за завръщане", "Истински лъжи" и много други. Между 2003 и 2011 г. той бе два мандата губернатор на щата Калифорния, а след това така и не можа да се върне към пълноценна филмова кариера. Сред по-известните му изяви от този период е поредицата "Непобедимите", замислена от връстника му Силвестър Сталоун и снимана основно у нас, както и неудачните пета и шест част на "Терминатор" - "Генисис" и "Мрачна съдба", като първият имаше известен финансов успех, но вторият бе катастрофален провал в боксофиса.