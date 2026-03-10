Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Арнолд Шварценегер се завръща като остарелия Конан Варварина

С продължението ще се заеме режисьорът на последните 4 филма от "Мисията: невъзможна"

Днес, 16:07
Младият Шварценегер в "Конан Варварина" (1982), реж. Джон Милиъс.
Dino De Laurentiis/Universal Pictures
Младият Шварценегер в "Конан Варварина" (1982), реж. Джон Милиъс.

Арнолд Шварценегер ще се завърне към ролята на Конан Варварина - героят, който го поведе към славата в началото на 80-те години. По време на Arnold Sports Festival в Кълъмбъс, столицата на щата Охайо, актьорът и бивш губернатор на Калифорния потвърди новината, че отдавна отлаганият филмов проект вече се разработва от 20th Century Studios.

Филмът е замислен като директно продължение на оригиналния "Конан варварина" от 1982 г. Той ще игнорира събитията от по-малко популярния "Конан разрушителят" (1984) и финансово неуспешния римейк от 2011 г. с Джейсън Момоа, който бе сниман в България.

Сюжетът, макар и не плътно, ще се води по петте разказа на Робърт Хауърд, събрани в сборника "Крал Конан" от 1953 г. Режисьор се очертава да бъде Кристофър Маккуори, носител за "Оскар" за сценарий на "Обичайните заподозрени". Шварценегер го описа в изказването си като "фантастичен сценарист и режисьор, който работи по последните четири филма на Том Круз". Има се предвид участието на Маккуори в поредиците "Мисията: невъзможна" и "Джак Ричър". Арнолд подчерта, че той ще продължи оригиналната история и ще уважи наследството ѝ, подобно на "Топ Гън: Маверик".

Шварценегер ще навърши 79 години това лято, т.е. вероятно ще е прехвърлил 80, когато филмът бъде завършен. Той отбеляза, че сценарият е написан така, че да е подходящ за възрастта му. Героят му ще бъде изтощен от битки, посивял и помъдрял владетел. Историята ни среща с Конан, след като е бил крал в продължение на 40 години и в крайна сметка е принуден да напусне кралството си. Филмът ще проследи завръщането му към неговото истинско "аз" и към трона. "Очаквайте завръщане към лудостта, насилието, магията и приказните създания от оригиналния филм от 1982 г., но с предимствата на съвременните специални ефекти и високия бюджет", споделя още екшън легендата.

Variety са потърсили коментар от Шварценегер и Маккуори по темата, но засега не са получили отговор. 

На Arnold Sports Festival Арнолд коментира и развитието на други два известни франчайза с негово участие - "Хищникът" и "Командо". Засега обаче завръщането му към тях е в теоретична фаза. 78-годишният Шварценегер бе един от най-известните актьори в екшън жанра за всички времена, с роли в хитове като "Терминатор", "Зов за завръщане", "Истински лъжи" и много други. Между 2003 и 2011 г. той бе два мандата губернатор на щата Калифорния, а след това така и не можа да се върне към пълноценна филмова кариера. Сред по-известните му изяви от този период е поредицата "Непобедимите", замислена от връстника му Силвестър Сталоун и снимана основно у нас, както и неудачните пета и шест част на "Терминатор" - "Генисис" и "Мрачна съдба", като първият имаше известен финансов успех, но вторият бе катастрофален провал в боксофиса.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Арнолд Шварценегер

Още новини по темата

На 77 Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа
19 Дек. 2024

Задържаха Шварценегер в Германия заради луксозен часовник
18 Яну. 2024

Шварценегер: Бих бил велик президент на САЩ
25 Окт. 2023

ИИ "клонира" Том Ханкс за зъболекарска реклама
02 Окт. 2023

Арнолд Шварценегер получава награда „За храброст“ от Музея на Холокоста
29 Юли 2023

Арнолд Шварценегер: Планирам да живея вечно
24 Май 2023

На 75 Арнолд Шварценегер дебютира в сериал
01 Март 2023

Шварценегер се снима в клип на украинските победители в Евровизия
12 Яну. 2023

Владимир Машков: Американец не може да изиграе руския характер

19 Авг. 2022

Шварценегер със силно обръщение към руснаците и Путин
18 Март 2022

Шварценегер за пръв път се снима в сериал
22 Май 2021

Арнолд Шварценегер: Нацистите са същите като "Гордите момчета"

11 Яну. 2021

Арнолд Шварценегер е претърпял сърдечна операция
24 Окт. 2020

Шварценегер съди руски производител на роботи
10 Март 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?