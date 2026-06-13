Актрисата Хелън Мирън получи отличие от крал Чарлз III

Хелън Мирън – една от най-влиятелните актриси в съвременния свят, бе отличена от крал Чарлз Трети за значителния ѝ принос към Великобритания, съобщава Асошиейтед прес, цитирана и от БТА. 80-годишната родена в Лондон звезда от руски произход, с рождено име Елена Лидия Миронофф, бе обявена за „Почетен спътник“ (Companion of Honour) – една от най-престижните награди, които кралят може да присъди на граждани на Великобритания и страните от Британската общност, като броят на носителите ѝ е ограничен до 65 души.

Приемането на Мирън в групата, в която са още британският природозащитник Дейвид Атънбъро, канадската писателка Маргарет Атууд, бившият британски премиер Гордън Браун и др., бе сред акцентите в церемонията за най-новото връчване на почести от Чарлз. Те се раздават два пъти годишно както на знаменитости, така и на обикновени хора с принос към страната – веднъж на Нова година, а след това през юни, по повод рождения ден на краля.

Почти 1200 души получиха отличия по повод рождения ден на краля през 2026 г.

Хелън Мирън е изиграла множество класически роли в театъра – както в Националния младежки театър, така и в Кралската Шекспирова компания от 60-те години насам – преди да спечели и изпълни роли във филми като „Калигула“, „Дългият Разпети петък“, „Екскалибур“, „Лудостта на крал Джордж“, „Страстта на Айн Ранд“, „Елизабет I“, „Римската пролет на мис Стоун“ и десетки още. През 2007 г. актрисата печели „Оскар“ за ролята си във филма „Кралицата“, проследяващ живота на Елизабет Втора след смъртта на принцеса Даяна през 1997 г.

Въведена през 1917 г. от крал Джордж V, наградата Companion of Honour се присъжда на хора, които са дали „значителен принос към изкуствата, науката, медицината или правителството“ в продължение на дълъг период от време. Те остават членове пожизнено, като след кончината им се добавя заместник. Вероятно ще бъде обявен нов член в следващия списък с почести през новата година след смъртта в четвъртък на Дейвид Хокни – един от най-популярните британски художници на ХХ век.

Сред останалите отличени вчера е британската писателка Джулия Доналдсън, която миналата година изпревари авторката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг като най-продаван автор в историята на Великобритания с над 50 милиона продадени книги по целия свят. Тя беше удостоена с титлата „дама“ – женския еквивалент на „сър“, за заслуги към литературата – титла, която и Мирън получи през 2003 г.

Други забележителни лауреати са китаристът на Black Sabbath Тони Айоми за заслуги към музиката и благотворителността близо година след смъртта на легендарния вокалист на групата Ози Озбърн. Телевизионната водеща и бивша вокалистка на Catatonia Серис Матюс също беше отличена за заслуги към музиката.