Най-грозната кола в света се завръща с нов вид

Fiat Multipla (произвеждан между 1998 и 2010 г.) е абсолютен рекордьор в класациите за лош външен вид на автомобил и е наричан "най-грозната кола в света". Той изумява със странни пропорции, издадена долна част под предното стъкло, допълнителен ред фарове близо до чистачките и необичайно широка кабина. Но въпреки този странен външен вид моделът бе признат за великолепно инженерно решение, предлагащо изключително практичен интериор с 6 места и огромен, но компактен багажник.

Ето че Multipla се завръща. Това стана ясно от представянето на индустриалния план на концерна Stellantis, в който има чисто нов проект за малко градско превозно средство. Наскоро, на закрита презентация пред журналисти, от Fiat са разкрили докъде е стигнала разработката на модела, който се очаква да носи умалителното име Multiplina.

В него ще има място за четирима души, а световната премиера пред публика най-вероятно ще е на автосалона в Париж през октомври. Появата му на пазара е планирана за 2028 г.

Представените изображения от ранните етапи на разработка показват силуета, наподобяващ легендарния модел "600 Multipla“, произвеждан между 1956 и 1967 г. - препратка към духа на 50-те и 60-те години. Колата ще е електрическа и за да може да вози четирима пътници легално, ще бъде хомологирана в клас L7e и това я издига над Citroen Ami и Fiat Topolino, които са ограничени до мощност от 6 kW и максимална скорост от 45 км/ч. Защото L7e означава по-мощно задвижване и технически характеристики, позволяващи движение не само в идеалния градски център, но и по пътища с по-интензивен трафик.

Каросерията ще има само две врати и компактни отваряеми прозорци само на предния ред. И макар всичко да е само на ниво ранен прототип, амбицията на Fiat е ясна: Multiplina да стане реална алтернатива на традиционните градски коли, със запазване на свръхкомпактни размери, плюс ниска цена и икономични разходи по експлоатация.