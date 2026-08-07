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Жена загина, блъсната от влака София-Варна

07 Авг. 2026
Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Започнато е досъдебно производство.
БГНЕС архив
Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Започнато е досъдебно производство.

Бързият влак София-Варна блъсна и уби жена в района на жп гарата в павликенското село Бутово. Инцидентът е станал около 9:00 ч. тази сутрин, съобщиха от полицията.

По първоначална информация, жената е вървяла по съседна линия и не чула идващия влак. Машинистът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна, предаде БНР.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Започнато е досъдебно производство.

Влакът престоява в района на инцидента. От БДЖ няма официална информация как и кога ще бъде организирано извозването на пътниците.

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