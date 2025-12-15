Удареният танкер плава към Бургаския залив

Танкерът "Кайрос" плава в момента в посока Бургас, за да бъде закотвен в морето край местния залив. Изтеглянето от Ахтопол започна в 9.45 часа. Три влекача са натоварени с мисията.

По-рано двете котви на кораба бяха освободени. С помощта на 5-тонен авариен генератор бе възстановено електрозахранването на борда, хидравличната система също сработи.

"Кайрос" бе ударен от украински дрон в турски води, след което турски влекач го захвърли в наши. Съдът е под санкции, с флаг на Гамбия, част е от т.нар. руски сенчест флот.

Операцията по преместването се очаква да приключи към 20 часа. Съдбата на самия танкер ще се мисли тепърва. Трябва да бъде издирен корабособственикът. Край Бургаския залив бе намерено удобно място за закотвяне, където корабът вероятно ще остане дълго време.