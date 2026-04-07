Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ТЕЦ "Бобов дол" пак бе изловен да трови въздуха

Само тази година обаче има 10 подобни наказателни постановления от екоинспекцията

10 Апр. 2026
Това дишат населените места около ТЕЦ "Бобов дол".
Това дишат населените места около ТЕЦ "Бобов дол".

Поредна административно-наказателна процедура е започнала срещу ТЕЦ "Бобов дол" – централата, която обгазява ежедневно целия район. Мерките са предприети след сигнали за замърсяване на въздуха в района на централата и силно запрашаване, регистрирано преди по-малко от месец в Големо село.

Заради постъпилите сигнали експерти на РИОСВ са извършили извънпланова проверка на място. При нея са констатирани обичайните начини, по които централата пести от задължителните пречиствателни съоръжения. Установени са неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация. Част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път. Това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух, обясняват от екоинспекцията в София.

За установеното нарушение е стартирана административно-наказателна процедура, като предстои да бъде издадено наказателно постановление. Това обаче е в реда на нещата за централата, която очевидно няма проблем да плаща глобите и да продължава да трови куп населени места.

Само от началото на тази година са извършени 20 проверки и са съставени 10 акта за установяване на административни нарушения. През януари предишният екоминистър Манол Генов поиска инвестиционна програма от дружеството, в която да бъдат разписани мерки за спазване на комплексното разрешително. Тогава от ведомството потвърдиха, че има "непрекъснато превишаване на серния диоксид във въздуха".

"Поредна проверка доказва това, което всички виждаме и дишаме. И какво следва? Санкции, а за хората в Разметаница остават пушекът, прахът, отровената земя и вода", коментира Даниела Тонева от сдружение "За Разметаница с любов". Хората настояват за принудителни административни мерки – спиране при нарушения. Доста по-радикално се действаше например при замърсяванията от "Кроношпан" във Велико Търново.

През 2025 г. са направени общо 68 проверки, дадени са 53 предписания, съставени са 17 акта за установени административни нарушения, издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 2,420 млн. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ТЕЦ Бобов дол

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?