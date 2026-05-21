Министър Карамфилова затвори част от ТЕЦ "Бобов дол"

Даниела Тонева/Фейсбук От 2020 г. насам ТЕЦ "Бобов дол" е получил повече от 117 акта за над 9 млн. лв. заради замърсяване на околната среда

Правителството на Румен Радев, в лицето на МОСВ, затвои принудително още днес една от големите горивни инсталации на ТЕЦ "Бобов дол". Това обяви на нарочен брифинг министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Тя обяви, че са получени "стотици сигнали за системни нарушения, както на екологичното законодателство, така и на нормите, вменени в условията на издаденото комплексно разрешително" на топлоцентралата. Затова екип на РИОСВ-София е отишъл и е връчил заповед за принудителна административна мярка за затваряне на Енергиен котел 2 на инсталацията.

На брифинга бе съобщено, че в последните дни са направени няколко проверки, при които се е установило наличие на нерегистрирани емисии откъм енергийните котли на централата, както и сериозно количество емисии от газоходите на Енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори, преди сероочистващата инсталация. По закон е забранено да се изпускат димни газове преди те да преминат през сероочистване, съобщи министър Каамфилова.

"Нещо повече, при проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, за което е допустимо единствено през него да излизат димни газове, когато инсталацията е в преходен режим на работа", посочи още тя.

Карамфилова припомни, че от 2020 г. насам са наложени повече от 117 акта и санкции за над 9 млн. лева на ТЕЦ "Бобов дол". Само от началото на годината са извършени 29 проверки и са съставени над 13 акта. Потвърдената и събрана сума от глобите обаче е едва малко над 1 млн. евро.

Реакцията на ТЕЦ "Бобов дол"

От топлоцентралата реагираха с писмено изявление. В него те обясняват, че са направили "рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата и това е въпрос на време да стане видимо за всички", като работят и се състезават с времето. Ръководството на "Бобов дол" подчертава, че "наложената мярка е временна и касае единствено Енергиен котел 2".

И твърди, че това може да бъде проблем за енергийната сигурност, тъй като Енергиен котел 1 пък е в планов ремонт до края на септември. "Това означва че със затварянето на 2 блока централата остава без резервна заместваща мощност при авария на блок 3 до отмяна на ПАМ-а", пишат от ТЕЦ-а.

Оттам твърдят още, че осигуряват "основното електрозахранване на София и затварянето крие сериозни рискове". А също, че централата е "част от енергийната сигурност и, предвид световната енергийна криза, е важно България да има диверсифициран енергиен микс, част от който са местните български въглища".

"Бобов дол" изразява готовност "да предложи серия от мерки за отстраняване на причините, довели до ПАМ на компетентните органи, за да бъде преодоляна ситуацията със затворената мощност за оптимално време". И намеква, че има опасност от съкращения - "основен приоритет остава запазването на прехраната на близо 1000 служители в централата и техните семейства и енергийната сигурност и независимост на България".