Домът и колата на активистка срещу ТЕЦ "Бобов дол" бяха атакувани

БНР/Фейсбук На тази снимка се вижда и счупеното стъкло в дома на Даниела Тонева, и залетият с боя автомобил.

Неизвестни до момента лица са нападнали дома и са залели с черна боя автомобила на екоактивистката от Бобовдолско Даниела Тонева, съобщи тя на профила си във "Фейсбук". Поради почивния ден от полицията не са направили съобщение или коментар по случая, който възмути местните хора от района на Разметаница, допълва БНР.

Тонева живее в с.Шатрово, Бобовдолско. Счупен е и един от прозорците в жилището ѝ. "Камъкът е огромен, а стъкла има навсякъде. Да мълчим? Да търпим ли?", коментира тя.

Даниела Тонева е позната от митингите и кампаниите за чист въздух в района на ТЕЦ "Бобов дол". Тя е една от активистките на сдружението "За Бобов дол".

Наскоро в интервю за БНР тя разказа за подписка, в която над 80 души са се подписали с искане ТЕЦ "Бобов дол" да спре работа, докато не изпълни всички изисквания по екопоказателите за безвредна работа на централата както е по комплексното ѝ разрешително. Заедно с това директно отправи недоволството си срещу собствника на централата Христо Ковачки.

"Даниела е решена да продължи и да не позволи на никого да си мисли, че може да бъде сплашвана. Ковачки си осигури спокойствие и няма да бъде притесняван за безбройните нарушения на неговите централи, тъй като се договори с Борисов и Пеевски. Въпреки сериозното разследване на АКФ, държавата не си мърда пръста да предприеме каквото и да било", коментира депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Той се ангажира да доведе в сряда Даниела Тонева в парламента и заедно да представят публично причините тя да бъде атакувана.