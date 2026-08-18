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Радев назначи военен лекар за зам.-министър в МЗ

18 Авг. 2026
Полк. Николай Вълов (в средата)
Полк. Николай Вълов (в средата)

Бившият шеф на ВМА-Плевен д-р Николай Вълов е новият зам.-министър на здравеопазването. Той е назначен от премиера Румен Радев, съобщи правителствената пресслужба. Вълов е военен лекар, в момента е шеф на Центъра за професионално обучение на ВМА.

Вълов заема мястото на напусналия Петко Салчев. Салчев обясни, че си тръгва от министерството в добри отношения с екипа. Към неговите ресори обаче са регионалните здравни инспекции, за които неофициално излиза информация, че ще бъдат сериозно преформатирани от министър Катя Ивкова. Около намеренията за реформи има доста напрежение и в гилдията, и в обществеността.

Кадър на ВМА вероятно ще оглави и здравната каса. "Прогресивна България" издигна за поста Владимир Даскалов от Военномедицинската академия.

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Ключови думи:

министерство на здравеопазването, зам.-министри

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