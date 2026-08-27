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ПП предлага такситата с клиенти да се движат в бус лентите

От "Спаси София" бурно се противопоставиха на идеята

27 Авг. 2026Обновена
В много европейски градове само лицензирани таксита имат право да използват автобусните ленти и то при определени условия.
bTV
В много европейски градове само лицензирани таксита имат право да използват автобусните ленти и то при определени условия.

"Продължаваме промяната" предлага такситата да имат право да се движат в бус лентите, когато в тях има пътници. Всяка община ще има право с наредба да реши при какви условия и на кои места бус лентите да бъдат отворени за движение. 

Председателят на ПП Асен Василев каза пред репортери в парламента, че хората, които се предвижват с таксита, ще получат предвидимо и евтино пътуване и няма да плащат допълнително за престои в задръстванията. "Това е важно за родителите, които карат децата си на училище, за възрастни хора, които бързат за болници, за туристи, които пътуват към гара или летище. За таксиметровите шофьори това е важно, за да правят повече курсове, без да висят в задръствания", каза Василев. И изтъкна, че  законопроектът не е в противоречие с нито една европейска норма или закон.

На въпрос дали законопроектът всъщност не облагодетелства предимно таксиметровите фирми Василев отговори, че няма голям град в Европа, в който да не се използват бус лентите и даде за пример Лондон, Париж и Франкфурт. Тъй като разрешението за каране в бус лентата е при условие, че в таксито има клиент, в закона има предложение да се инсталират камери, които да наблюдават това, както и да се налагат глоби, ако таксито се движи в бус лентата без пътници.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви, че със законопроекта се оптимизира начинът на използване на лентите и платната в градовете. "Такситата са добра алтернатива на градския транспорт и личния автомобил. Хората ще слязат от автомобилите си, знаейки, че с такси може да се придвижат бързо. Общината ще реши кога и къде такситата да се допускат в бус лентите", каза Петров. 

Европейски опит

В много европейски градове само лицензирани таксита имат право да използват автобусните ленти и то при определени условия. В Будапеща обаче общественият транспорт е толкова добре развит, че хората използват таксита в редки случаи. Освен това градът управлява само 7000 таксита. Във Великобритания лицензираните таксита тип "черно такси" могат могат да използват много от автобусните ленти в Лондон, Манчестър и Бирмингам. В Норвегия само таксита със специално разрешение за светлини на покрива могат да използват лентите за обществен транспорт редом до електрическите автомобили. В столицата на Чехия Прага такситата могат да се движат в автобусните ленти само когато превозват пътници. В Брюксел такситата могат да използват бус лентите, когато свети специфичен електронен сигнал или символ, който го позволява. В Берлин такситата могат да навлязат в  автобусните ленти, ако лентите имат допълнителни маркировки за това или знак за разрешение за движение. Във Франкфурт такситата имат право да използват обозначени автобусни ленти, но само ако автобусната лента има допълнителен знак с надпис Taxi frei, докато в Париж такситата свободно могат да използват бус лентите.

Против

От "Спаси София" се противопоставиха на предложението на "Продължаваме промяната".  Според тях това само ще влоши движението на градския транспорт, ще увеличи закъсненията и ще обезсмисли инфраструктурата, създадена именно за неговото приоритетно придвижване.

"В момент, в който София и страната имат очевидни и нерешени проблеми с пътната безопасност, ПП решиха да се занимават с отварянето на буслентите за таксита. Това не е транспортна политика, а евтин предизборен популизъм, чиято цена ще бъде платена от стотиците хиляди пътници в градския транспорт", твърдят от "Спаси София".

От партията изтъкват и за сериозен проблем, който предложението създава  специално в София и Бургас, като посочват, че трамвайните трасета, споделени с автобусите по бул. "Константин Величков" и бул. "Черни връх", са приравнени на бус ленти, а в Бургас част от бус лентите са отделени от пътните платна коридори. "И те ли трябва да са отворени за такситата", попита общинският съветник Гергин Борисов.

 

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таксита, бус ленти

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