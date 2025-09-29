Медия без
В "Дружба 2" няма да имат вода за по 15 дни на абонат

"Топлофикация" обяви графика, по който ще спира топлоподаването

29 Септ. 2025Обновена
Днес "Топлофикация" най-сетне разкри намеренията си за "Дружба 2".
БГНЕС
Днес "Топлофикация" най-сетне разкри намеренията си за "Дружба 2".

От "Топлофикация София" най-после съобщиха графика, по който ще бъде спирано поетапно топлоподаването в следващите дни в столичния квартал "Дружба".

Ремонтът там ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" за периода от 2 октомври до 6 октомври, съобщават на страницата си от "Топлофикация София".

"Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства", се казва в съобщението.

Тук може да се види кога точно ще бъде спряно топлоподаването за всеки конкретен блок в квартала.

"Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове, да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре", заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров.

Първоначално общинското дружество обяви, че ще спре топлата вода на "Дружба 2" до Нова година. След като това предизвика масово недоволство, протести и политическа буря в Столичната община, срокът за спирането на топлата вода беше сведен до 2-3 дни, но след това увеличен на 8 дни. Затова и днешното обявление се очакваше с голям интерес.

Протестите извадиха наяве скандални подробности от дейността на "Топлофикация София" - едно от най-критикуваните дружества на общината. Вчера енергийният министър Жечо Станков обяви, че дружеството не е ремонтирало и един линеен метър мрежа въпреки предписанията на министерството.

 

Ключови думи:

дружба 2, Топлофикация София

