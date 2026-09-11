Здравните картони на учениците вече са само в електронен формат

Здравните картони, които трябва да бъдат представяни всяка година в училищата и детските градини, са вече само в електронен формат и медицинските лица в училищата и градините имат достъп до тях в Националната здравно-информационна система (НЗИС) чрез електронен подпис.

Това напомням лични лекари, от които преди 15 септември родители опитват да вземат заветните документи. Има градини и училища, в които продължават да настояват родителите да носят хартиените картони. А това води до напрежение между родители и лични лекари, които с право отказват попълването на бумащина.

Електронните здравни картони не отменят задължителния профилактичен преглед. Но не е нужно той да се случва в навечерието на 15 септември.

Промените за електронните картони бяха обнародвани преди една година.

Те са разписани в Наредба № Н-2 от 12 септември 2025 г. за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях.

Медицинските лица в градините и училищата имат достъп в НЗИС до имената и ЕГН на детето, до имената, адреса и телефоните на родителите му, до данните от проведени профилактични прегледи, алергии, антропометрични показатели (ръст, тегло, обиколка на гърди), заболявания и диспансеризация.