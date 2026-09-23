София пусна безплатен скрининг за сколиоза

За втора поредна година в общинските училища в София се организира безплатен скрининг за гръбначни изкривявания и наднормено тегло на децата от 5. и 6. клас. Програмата "Да пораснем изправени" се осъществява от лекари, кинезитерапевти и студенти и всяко дете в посочената възрастова група може да се възползва от нея след попълнено информирано съгласие от родителите му. "Целта ни тази година е да обхванем поне 80% от всички 24 000 деца в пети и шести клас от общинските училища в София", казват организаторите.

Още преди 15 септември те са имали среща с директорите на училищата в София, за да им разяснят програмата и вече събират информирани съгласия. Не навсякъде обаче информацията е стигнала до родителите, алармираха лекари, ангажирани със скрининга.

В доклада за изпълнението на програмата от миналата година, с който се предлага и продължение на програмата, Десислава Желязкова - заместник-кмет по образованието, и Бойко Димитров, който е общински съветник и член на Комисията по финанси и бюджет, пишат, че предвид липсата на национално въведена стандартизирана система за масов скрининг, програмата служи като научно обоснован модел за надеждна оценка на мускулно-скелетното здраве и антропометричните показатели на подрастващите.

Миналата година в нея са участвали 119 специалисти. За тази учебна година се предвижда разширяване на мрежата от обучени кадри и използване на вече изградената дигитална база данни.

Тревожни данни

В рамките на периода от 15 март до 15 май 2026 г. са обхванати 8608 ученици от 119 столични училища. Изследванията установяват, че 34% от учениците са с повишено телесно тегло (21,0% с наднормено тегло и 13,0% със затлъстяване). "Тези стойности надвишават средните за Европа (25%) и потвърждават негативната тенденция за страната ни. Приблизително всяко трето дете е в риск, което налага засилени мерки за здравословно хранене и активност", пишат авторите на доклада.

При 7,9% от децата са установени деформации, като най-чест е "птичият гръден кош" - 6,1%.

Едва 42,6% от учениците демонстрират нормална хармонична стойка. 57,4% имат различни нарушения. Най-разпространени са сколиотичната стойка (17,4%) и отпуснатата стойка (17,4%). Асиметрия на торса във фронталната равнина е открита при 36,6% от изследваните.

3,2% (275 ученици) са идентифицирани с повишен риск от структурна сколиоза и нужда от специализирана диагностика.

51,2% имат отклонения в надлъжния свод на ходилото. 45% са с еластично плоскостъпие (паднал свод), а при 36,6% е установен валгус (пронация) на петата.

Тестът за клякане показва, че 45,2% от децата имат функционални ограничения, вероятно дължащи се на скъсени ахилесови сухожилия или намалена подвижност на ставите.

Накратко - повече от половината ученици (57,4%) страдат от нарушения на опорно-двигателния апарат или в теглото. Децата трябва да се движат повече и да се хранят правилно.

Разходите за цялата скрийнингова програма са съпоставими с цената на само една операция на пациент със сколиоза.

Трудности

Голяма част от директорите на училищата не бяха разбрали за програмата, пише в доклада за миналата година. Затова за тази година се предвижда събирането на декларации за информирано съгласие да стане още в началото на годината, на първата родителска среща. Така организаторите се надяват да стигнат до повече родители.