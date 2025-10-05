Медия без
Скрининг за гръбначни изкривявания тръгва в софийските училища

Програмата ще обхване 24 000 деца в пети и шести клас

Днес, 07:50
Стоенето пред екраните изкривява стойката на децата, но тежките раници, които носят към училище, също не допринасят за здравето им.
Илияна Кирилова
Стоенето пред екраните изкривява стойката на децата, но тежките раници, които носят към училище, също не допринасят за здравето им.

В софийските училище ще има скрининг за гръбначни изкривявания, деформации на ходилата и наднормено тегло. Това съобщи преди дни д-р Таня Андреева, педиатър, детски ревматолог и граждански активист. "Една моя дългогодишна мечта вече е на път да се реализира", написа тя в социалните мрежи.

Програмата "Да пораснем изправени" е подкрепена от Столична община и ще обхване 24 000 деца от пети и шести клас, като се очаква прегледите да бъдат проведени догодина. Целта е да се идентифицират и предотвратят често срещани, но подценявани здравословни проблеми сред подрастващите, включително гръбначни изкривявания, деформации на ходилата, наднормено тегло и затлъстяване, свързани с повишен риск от диабет тип 2, артериална хипертония и други хронични състояния, обяснява д-р Андреева.

Прегледите ще се извършват в училищата от кинезитерапевти по стандартизирана методика и специално създадена компютърна програма. За целта родителите трябва да дадат информирано съгласие.

"Структурните изменения в гръбначния стълб засягат между 3 и 5% от децата, но порочната стойка е много често срещана. В отделните проучвания се споменават от 30-70% от децата", коментира пред БНР д-р Андреева. Те допълни, че най-уязвимата възраст при децата е между 10 и 13 години, когато те растат изключително бързо. Тогава тези структурни изменения в гръбначния стълб, които в ранната възраст могат да бъдат съвсем начални, в този период много бързо могат да прогресират, ако не се вземат мерки и не се предприеме лечение. И точно скрининговите програми са много бърз и лесен начин да се открият гръбначни изкривявания и да се реши проблемът, преди изкривяването да е напреднало. 

 

