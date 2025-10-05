Скрининг за гръбначни изкривявания тръгва в софийските училища

Илияна Кирилова Стоенето пред екраните изкривява стойката на децата, но тежките раници, които носят към училище, също не допринасят за здравето им.

В софийските училище ще има скрининг за гръбначни изкривявания, деформации на ходилата и наднормено тегло. Това съобщи преди дни д-р Таня Андреева, педиатър, детски ревматолог и граждански активист. "Една моя дългогодишна мечта вече е на път да се реализира", написа тя в социалните мрежи.

Програмата "Да пораснем изправени" е подкрепена от Столична община и ще обхване 24 000 деца от пети и шести клас, като се очаква прегледите да бъдат проведени догодина. Целта е да се идентифицират и предотвратят често срещани, но подценявани здравословни проблеми сред подрастващите, включително гръбначни изкривявания, деформации на ходилата, наднормено тегло и затлъстяване, свързани с повишен риск от диабет тип 2, артериална хипертония и други хронични състояния, обяснява д-р Андреева.

Прегледите ще се извършват в училищата от кинезитерапевти по стандартизирана методика и специално създадена компютърна програма. За целта родителите трябва да дадат информирано съгласие.

"Структурните изменения в гръбначния стълб засягат между 3 и 5% от децата, но порочната стойка е много често срещана. В отделните проучвания се споменават от 30-70% от децата", коментира пред БНР д-р Андреева. Те допълни, че най-уязвимата възраст при децата е между 10 и 13 години, когато те растат изключително бързо. Тогава тези структурни изменения в гръбначния стълб, които в ранната възраст могат да бъдат съвсем начални, в този период много бързо могат да прогресират, ако не се вземат мерки и не се предприеме лечение. И точно скрининговите програми са много бърз и лесен начин да се открият гръбначни изкривявания и да се реши проблемът, преди изкривяването да е напреднало.