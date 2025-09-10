Медия без
Руски дронове навлязоха масирано в Полша

Премиерът Доналд Туск заяви, че става дума за мащабна провокация

10 Септ. 2025Обновена
Aрхив EPA/БГНЕС
За първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна руски дронове навлязоха масирано във въздушното пространство на страна, член на НАТО - Полша, съобщи bbc.ru. Досега имаше само единични инциденти, като полските ВВС избягваха да свалят дроновете.

Полша затвори четири летища - в Люблин, Жешов и двете летища във Варшава. В официалните NOTAM съобщения за авиатори се казва, че летищата са затворени „поради непланирана военна дейност в рамките на осигуряването на безопасността на държавата“.

Полското оперативно командване обяви в Туитър, че във въздуха са вдигнати не само полски изтребители, но и самолети от други страни от НАТО. Освен това наземните сили за противовъздушна отбрана са поставени в най-висока степен на готовност.

То потвърди, че няколко руски дрона са били свалени в небето над Полша при „безпрецедентно нарушение на въздушното пространство“.

„В резултат на днешната атака на Руската федерация на територията на Украйна се наблюдава безпрецедентно нарушение на границите на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове. Това е акт на агресия, който създаде реална заплаха за нашите граждани“, заяви Оперативното командване на Полската армия в социалните мрежи.

В изявлението се казва, че оперативният командир е взел решение да „неутрализира“ дроновете, които представляват опасност, и няколко дрона са свалени. Полските военни съобщават, че търсенето на останките от свалените дронове вече е в ход.

 

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че полските военни са свалили обекти, които са нарушили въздушните граници на страната през нощта, но не каза, че това са руски дронове.

„Има операция, свързана с множество нарушения на полската въздушна граница. Армията е използвала оръжия срещу обектите. В постоянен контакт съм с президента и министъра на отбраната. Получих доклад директно от оперативното командване“, пише Доналд Туск в “Туитър”.

Премиерът на Полша заяви, че е информирал генералния секретар на НАТО и е в постоянен контакт с президента и министъра на отбраната относно заплахата от безпилотни летателни апарати.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че е бил информиран за дронове над Полша, съобщи CNN.

Командването на полските въоръжени сили призовава поляците да си останат вкъщи: „Въздушното пространство на страната е многократно нарушено от обекти от типа на безпилотните летателни апарати. Операцията по откриване и неутрализиране на целите продължава. Използвани са оръжия, продължават операциите по определяне на местоположението на свалените цели. Военната операция продължава, призоваваме всички да си останат вкъщи. Най-уязвимите райони са Подляското, Мазовското и Люблинското войводство.“
 

Конгресменът от Републиканската партия Джо Уилсън обвини Русия в обявяване на война на Полша. Той призовава администрацията на Тръмп да въоръжи Украйна и да позволи удари дълбоко в територията на Руската федерация.

Всичко това се случва по време на поредната комбинирана атака на Русия срещу Украйна. Украинските мониторингови канали пишат, че руснаците са изстреляли ракетата „Калибър“ от юг и във въздушното пространство на страната вече има няколко десетки крилати ракети.

Telegram каналът на ВВС на украинските въоръжени сили съобщава за нови ракети, навлезли във въздушното пространство в Черниговска област.

„Русия изстреля много ракети, а атаките с дронове продължават, което е заплаха не само за нашия народ. Терористичната страна продължава войната, въпреки че постоянно декларира желанието си за мир“, написа в своя Telegram канал Андрей Ермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна.

Няколко часа по-късно полските военни заявиха, че са свалили всички дронове, навлезли в територията на страната.

„Операцията на полската и съюзническата авиация, свързана с нарушенията на полското въздушно пространство, приключи. Продължават издирванията и установяването на възможните места на падане на обектите, които нарушиха въздушното пространство на Полша“, се казва в изявление на оперативното командване.

В свалянето на дроновете е помогнала авиацията на НАТО и Нидерландия. „Благодарим за подкрепата на въздушното командване на НАТО и на Кралските военновъздушни сили на Нидерландия, чиито изтребители F-35 тази нощ помогнаха за гарантиране на сигурността на полското небе“, гласи съобщението

Украйна тази нощ беше атакувана с 415 дрона и 43 ракети, съобщават Военновъздушните сили на ВСУ. Свалени са 386 дрона („Шахед“ и други) и 27 ракети. Отчетени са попадения на 16 ракети и 21 ударни безпилотни апарата в 17 различни локации. По данни на Киев, дроновете, навлезли в Полша, са 8.

РЕАКЦИИ

Премиерът Туск нарече „провокация“ навлизането на руски безпилотници в Полша, предава Onet.

„Това е първият случай на сваляне на руски безпилотници над територията на страна от НАТО. Всички наши съюзници се отнасят към ситуацията много сериозно. Не сме регистрирали никакви загуби. Продължава издирването на останките от свалените дронове. Процедурите бяха изпълнени, процесът на вземане на решения беше безупречен, а заплахата беше отстранена благодарение на решителните действия на командирите, войниците, пилотите и дори на съюзниците. Най-вероятно става дума за мащабна провокация. Консултираме се с нашите съюзници“, заяви премиерът.

МВнР на Украйна заяви, че на територията на Полша са навлезли руски дронове и призова Запада да ги сваля още над територията на Украйна.

„Слабият отговор сега ще провокира Русия още повече и тогава руските ракети и безпилотници ще летят още по-навътре в Европа. Тази ситуация показва, че е необходимо най-накрая да се вземе решение за възможността партньорските ПВО в съседните държави да прихващат дронове и ракети във въздушното пространство на Украйна, включително приближаващи се към границите на НАТО“, написа министърът на външните работи Сибига. Той също така призова за „спешно укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна“ и за затягане на санкциите срещу Русия. Припомняме, че Полша засега не е потвърдила, че дроновете са били руски.

НАТО не смята навлизането на дронове в Полша за нападение, съобщава източник на Reuters в алианса.

По предварителна оценка това е било умишлено нахлуване на руски безпилотни апарати, чийто брой е бил между 6 и 10. Източникът твърди, че системите за ПВО на НАТО Patriot не са били използвани за отблъскване на атаката, въпреки че са засекли дроновете със своите радари. Последва и официален коментар от Алианса:  „През нощта многобройни безпилотници навлязоха във въздушното пространство на Полша и бяха посрещнати от полската и натовската ПВО. Генералният секретар поддържа връзка с полското ръководство, НАТО провежда тесни консултации с Полша“, заяви официална представителка на Алианса.

Шефът на европейската дипломация Кая Калас заяви, че руските дронове са били целенасочено изстреляни към Полша, а не случайно навлезли по време на атака срещу Украйна.

„Снощи в Полша станахме свидетели на най-сериозното нарушение от Русия на европейското въздушно пространство от началото на войната. Има основания да се смята, че това беше преднамерено, а не случайно нарушение. Войната на Русия се изостря, а не приключва. Трябва да увеличим цената, която трябва да плати Москва, да засилим подкрепата за Украйна и да инвестираме в отбраната на Европа“, пише Кая Каллас в X.

