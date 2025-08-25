Полша спира финансирането на Starlink за Украйна

Полша спира да плаща за украинската абонаментна услуга на сателитния интернет Starlink. Това стана ясно, след като президентът Карол Навроцки наложи вето върху промени в закона за помощта за Украйна.

В закона се предвиждаше удължаване на срока за оказване на помощ чрез Фонда за подпомагане на Украйна до края на март 2026 г.

В резултат на ветото на Навроцки от 1 октомври Варшава спира да покрива разходите за Starlink в Украйна. "Това е краят на интернетa Starlink, който Полша предоставя на воюваща Украйна. Това също означава прекратяване на подкрепата за съхранение на данните на украинското правителство на сигурно място", написа министърът на цифровите технологии Кшиштоф Гавковски в социалната мрежа X.

"Не мога да си представя по-добър подарък за войските на Путин от това да бъде отрязан достъпът на Украйна до интернет'', добави той, обвинявайки Навроцки, че ''помага на Русия'', като блокира подкрепата за комуникационната инфраструктура на Киев.

Според външния министър Радослав Сикорски Полша плаща приблизително 50 млн. долара годишно за осигуряване на сателитен интернет Starlink на Украйна.

Навроцки заяви, че стратегическите интереси на Полша не са се променили и Русия остава ''най-голямата заплаха за сигурността''. ''След 3 години и половина обаче ситуацията по отношение на финансите, социалните и политическите емоции се е променила коренно. Предложеният закон трябва да бъде коригиран днес'', добави Навроцки по време на брифинг в Президентския дворец, цитиран от полския вестник Onet.

Украйна разчита на Starlink, за да поддържа свързаността във фронтовите зони и да подкрепя правителствените комуникации, припомня The Kyiv Independent.

Министърът на цифровата трансформация на Украйна Михайло Федоров заяви през април, че Полша е предоставила 5000 допълнителни терминала Starlink за критична инфраструктура. От началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. Украйна е получила над 50 000 терминала Starlink, като Полша е предоставила близо 30 000 - най-големият принос от която и да е държава, казва Федоров.

ВЕТОТО

Ветото на полския президент е като ветото на българския президент - то е отлагателно. Полският Сейм обаче може да преодолее президентско вето не с обикновено мнозинство, като българския парламент, а само ако три-пети от всички народни представители (поне 276 от 460 депутати) гласуват отново за законопроекта в неговия първоначален вид. В такъв случай президентът е длъжен да подпише закона и да разпореди неговото обнародване. След парламентарните избори през октомври 2023 г. разпределението на местата в Сейма е следното: Управляващата коалиция, т.е. депутати, които подкрепят правителството на Доналд Туск, са 248 - те са от "Гражданска коалиция" (157 депутати), "Трети път" (65) и "Нова левица" (26). Опозицията има 212 депутати - "Право и справедливост" (194 депутати) и "Конфедерация" (18). Карол Навроцки стана президент в началото на юни с подкрепата на опозицията.