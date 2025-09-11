Полша поиска допълнителни Patriot за защита от Русия

Полша е поискала от съюзниците от НАТО допълнителни системи за противовъздушна отбрана и технологии за борба с дроновете, след като руски безпилотни апарати навлязоха в нейното въздушно пространство вчера, съобщи Bloomberg. Въпросът се е обсъждал в хода на консултациите в рамките на чл.4 от устава на НАТО, които се проведоха вчера по искане на Варшава.

"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финландия и балтийските страни - всички съюзници са готови да окажат подкрепа и направиха конкретни изявления за това", съобщи след срещата полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Той отбеляза, че е получил от Швеция "информация за спешно изпращане в Полша на допълнителна подкрепа, включително средства за ПВО и авиация".

Нидерландия ще предостави комплекси Patriot, средства за борба с дронове и 300 военни.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хили, който нарече навлизането на дронове "опасно, безразсъдно и безпрецедентно", заяви, че неговото правителство вече обсъжда как може да помогне на Полша. Един от вариантите според източници на Bloomberg е да бъдат върнати шестте изтребителя Typhoon, които преди няколко седмици бяха разположени в Полша в рамките на мисията на НАТО по охрана на въздушното пространство.

Мерки

Полша затвори въздушното си пространство около границата с Украйна и Беларус до 9 декември. Решението е взето во молба на Оперативното командване на Въоръжените сили от съображения, свързани с националната сигурност. Мерките няма да засегнат военната авиация, полетите на службите за бърза помощ, както и службите, необходими в случай на стихийни бедствия, катастрофи, екологични заплахи или извънредни обстоятелства. Ще са разрешени полети, свързани с охрана и контрол на критичната инфраструктура. Напълно забранено ще е ползването на граждански дронове.

След Полша, и Латвия затваря въздушното пространство по границата с Русия и Беларус.

Това заяви на пресконференция министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс, съобщава LSM. Въздушното пространство ще бъде затворено най-малко до 18 септември.

Министърът поясни, че това ще позволи пълен контрол върху зоната с ограничено въздушно пространство и ще улесни откриването на несанкционирани летателни обекти, както и ще освободи зоната за изтребителите от Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране и латвийската ПВО.