Генерал-полковник Юрий Грехов, заместник главнокомандващ на Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия, е арестуван по обвинение в получаване на подкуп в особено големи размери (част 6 на чл. 290 от Наказателния кодекс на Руската федерация), съобщиха за РБК два източника от правоохранителните органи. На 25 ноември 235-ият гарнизонен военен съд в Москва постанови задържане под стража за генерала за срок от два месеца. Разследването се води от Главното военно следствено управление към Следствения комитет. Генералът отрича обвиненията.

През 2013 г. Грехов става началник-щаб и първи заместник-командващ на войските за противовъздушна и противоракетна отбрана, а през 2015 г. заема подобна длъжност във Въздушно-космическите сили. Настоящият си пост той поема през 2021 г., когато е повишен и в звание генерал-полковник.

Руските сили за противовъздушна отбрана изпитват затруднения при противодействието на атаки с украински дронове и ракети. През ноември подобни нападения повредиха пътното платно на Кримския мост и извадиха от строя значителна част от капацитета на петролни рафинерии. Според агенция „Ройтерс“, позоваваща се на различни източници, обемите на преработка на петрол са спаднали с 45% през ноември. Майкъл Бонърт, експерт от американския мозъчен тръст RAND Corporation, отбелязва, че ефективността на украинските удари значително се е повишила.



След оставката на Сергей Шойгу от поста министър на отбраната през май 2024 г., близо една трета от висшето ръководство на руското Министерство на отбраната е загубило постовете си. От 11-те заместници, които Шойгу е имал през 2023 г., до април 2026 г. на длъжност са останали само четирима. На 19 ноември съд осъди Руслан Цаликов – бивш първи заместник-министър на отбраната и един от най-близките сътрудници на Шойгу – на десет години лишаване от свобода в наказателна колония. Бившите заместник-министри Тимур Иванов и Павел Попов бяха осъдени съответно на 13 и 10 години в наказателна колония, а бившият началник на Главното управление по кадрите на Министерството на отбраната Юрий Кузнецов получи присъда от 12 години. а бившият заместник-началник на Генералния щаб Вадим Шамарин получи седем години. Армейски генерал Дмитрий Булгаков в момента е задържан във връзка с дело за измама.