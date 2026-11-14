SpaceX не успя да улови първата степен на ракетата Starship

Американската частна космическа компания SpaceX на Илон Мъск не успя да осъществи планираното улавяне на свръхтежкия ускорител Super Heavy на космическата система Starship при поредния изпитателен полет от космодрума Starbase в Бока Чика, щата Тексас. Ръководството на полета взе решение в реално време да се откаже от първоначалния сценарий за едновременно връщане на двете степени на ракетата към стартовата площадка.

По време на теста инженерите на компанията за първи път бяха планирали да върнат успешно на базата не само 71-метровия ускорител Super Heavy, но и 52-метровия космически кораб Starship, но поради задействани автоматични критерии за безопасност маневрата по улавяне с гигантските механични ръце на стартовата кула, известни като „Мехазила“ (Mechazilla), беше отменена, а ускорителят бе насочен към контролирано приводняване във водите на Мексиканския залив, където падна и се запали, съобщават Reuters и Associated Press.

Официалните причини за промяната в полетния профил засега не се уточняват в детайли, но според регламента на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) подобно отклонение от първоначалния план се задейства автоматично при регистриране на дори минимално разминаване в телеметрията между ракетата и наземните системи за насочване, за да се гарантира безопасността на стартовия комплекс.

В предишните етапи от програмата за изпитания, започнала с първия интегриран полет на 20 април 2023 г., компанията вече успя да демонстрира историческо улавяне на първата степен при петия орбитален тест на 13 октомври 2024 г., но до момента никога не беше опитвала синхронизирано завръщане на цялата 123-метрова система с обща стартова маса от около 5000 тона, задвижвана от 33 метаново-кислородни двигателя Raptor на ускорителя и 6 двигателя на самия кораб.