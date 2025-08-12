Гонзо: След години клубовете ще ми благодарят

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо е убеден, че след години футболните клубове ще благодарят, задето бе въведено правилото, повеляващо поне 4-има български играчи да започват мачовете на всеки отбор в нашето първенство.

Всъщност, новата наредба има вратичка за заобикаляне и от нея се възползваха почти 1/3 от 16-те тима в Първа лига - "Лудогорец", "Левски", ЦСКА, "Берое" и "ЦСКА 1948", които по този начин ще се лишат от по 400 000 лв. приходи от фонд "Солидарност".

Това обаче не притеснява Иванов и той смята, че решението е правилно и някой ден ще му благодарят за него.

“Ако някой очаква правилото да даде тази година ефект, не е така. Ние търсим дългосрочен ефект. Дадохме възможност на клубовете да обърнат внимание на школите си. Да разберат, че там е скрита тайната, която да намерят. Ние сме направили път, който клубовете да следват. Тази стъпка за четиримата [български] футболисти не е направена по презумпция, защото някой се е сетил. Дадохме възможност на тези клубове 3 години във “В" група да си подготвят отборите от ДЮШ и след това да могат да играят в Първа или Втора лига. Така че сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят състезатели за Първа лига - мотивира се Гонзо. - Правилото, което въведохме, беше на базата на статистиката и анализите, които направихме. За да може по някакъв начин да спрем това пропадане, защото сме на дъното. Да въведем нетрадиционни правила. И затова вкарахме задължително да играят четирима българи. Дадохме възможност на клубовете, които избират да играят без български играчи, да заплатят. Дали сме възможност на клубовете да избират: ако искат българи - по един начин, ако искат чужденци - по друг. Така че, правилото ще даде резултат след години и съм убеден, че клубовете ще благодарят на всички нас, които го направихме".

БФС бил в добро финансово състояние

“Към този момент БФС е на много добро финансово състояние, защото подписахме с редица спонсори. Върнахме доверието в обществото и затова имаме подписани договори, с които сме обезпечили федерацията. Сега БФС в много, много, много по-добро финансово състояние от това, което заварих преди година и половина - похвали се бившият голмайстор на "Левски". - Защото всеки човек трябва да знае, че ако искаме нещо да се променя, трябва да променим себе си. Затова за мен беше много важно да знаем къде стъпваме. Затова първата година не правихме тези генерални промени, защото не знаех какво е нивото на федерацията. От тук нататък БФС е стабилен и започва своята работа с пълна сила.”

Съдийството

“Футболният съюз не толерира съдии, които не свирят както трябва или имат някакви зависимости. Ние сме безкомпромисни към всеки един съдия, който допуска грешки. Решение е на съдийската комисия да накаже съдиите на "Ботев" (Пд) - "Арда" и "Черноморец" - "Янтра". Ако някои хора не разбират какво е президент на БФС - има комисиии, които взимат тези решения. Не решавам еднолично кой е наказан, кой каква глоба ще плаща, какво ще прави - изтъкна Гондо. - Смятам, че в БФС работят много млади и кадърни хора, едни от най-добрите във футбола. Така че нямам притеснения, че някой клуб има претенции към съдия, защото ще го санкционираме. Ние сме административен орган, който създава правилата и наказваме тези, които не ги следват. Не съм станал президент, за да угаждам на някой. Станал съм президент да оправим футбола, да следваме правилата и да работят хора с ценности и морал.”

Мача с Испания и скъпите билети за него

“Очаквам футболистите да бъдат крайно мотивирани, все пак играем срещу европейския шампион. Да дадат най-доброто от себе си, пък каквото стане. Все пак е спорт. Ако всеки от футболистите даде най-доброто, няма да се срамуваме - каза президентът на БФС за предстоящия на 4 септември двубой с Испания на ст. "Васил Левски", за който БФС пусна билети между 60 и 300 лв. - Убеден съм, че стадионът ще се напълни. Говорим за скъпи билети, но да не забравяме, че играе националният отбор на България. След като някой иска да гледа най-добрите футболисти на България, а и ние първо сме българи, преди да имаме клубна принадлежност и към "Левски", и към ЦСКА. Смятате ли, че е правилно да има клубни отбори с по-скъпи билети? Билетите за тези 3 мача [от световните квалификации] ще бъдат такива, каквито са. Те са определени, защото продавахме и пакетни билети. За следващите мачове ще преценяваме колко ще бъдат".