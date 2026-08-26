CAS наказа жестоко за 6 г. българска каякарка за допингнарушение

Каякарката Йоана Георгиева, която участва на олимпийските игри в Париж 2024, е наказана жестоко - за 6 г. , след като Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана преразгледа нейния случай от 2024 г. Това съобщи на сайта си българската федерация по кану-каяк (БФКК) по повод започналото в Познан (Пол) световно първенство, на което се видя, че 22-годишната националка не участва.

Всъщност, решението на CAS е от 3 август, но става известно едва сега.

Георгиева бе наказана още през 2024 г., защото не е била открита за взимане на допингпроба на 15 декември 2023 г., когато е била на лагер на язовир "Кърджали". След подадена жалба CAS вдигна санкцията от каякарката с решение от 15 юли 2024 г. Така Георгиева се състезава на олимпийските игри в Париж 2024, тъй като имаше квота за единичен каяк на 500 м, и приключи участието си на полуфиналите.

Две години по-късно CAS е преразгледал своето решение, защото то е било обжалвано от страна на световната антидопингова агенция WADA, към която се е присъединила и международната федерация по кану-каяк (Paddle Worldwide, известна преди като ICF). Случаят е оповестен на сайта на международната независима аганция за тествания ITA, която именно е внесла обжалването от името на WADA.

Изслушването се е провело на 31 март и 1 април 2026 г.

"След като изслуша страните и разгледа писмените доказателства и становища, на 3 август 2026 г. CAS отмени решението на CAS ADD и потвърди, че Йоана Георгиева е извършила нарушения на антидопинговите правила чрез избягване на вземането на проба на 15 декември 2023 г. в нарушение на Член 2.3 от Антидопинговите правила на ICF, както и подправяне на допинговия контрол (по-специално: съзнателно допускане други лица да твърдят невярно, че друг спортист е бил уведомен, и осигуряване на фалшиви свидетелски показания )"

Така Йоана Георгиева е със спрени състезателни права чак до 3 август 2032 г., като изминалите 2.5 г. от нарушението ѝ не се приспадат. Анулирани са и всичките ѝ резултати след 15 декември 2023 г., включително класирането ѝ на 28-о място в Париж 2024.

"Съдът има право да разгледа случая напълно наново и може да не се съобрази с изводите на първата инстанция - пишат пък от нашата федерация. - Наведените нови твърдения от WADA и ICF налагат събиране на допълнителни доказателства, което, предвид изминалото време между твърдяното нарушение до заседанието пред CAS, е било затруднено."

От БФКК изтъкват също, че "в периода след провинението (декември 2023) до юни 2024 година тя е била тествана 8 пъти, като всички взети проби са с отрицателен резултат. След делото пред CAS през юли 2024 г. Йоана Георгиева е тествана за допинг над 20 пъти и всички проби са с отрицателен резултат".

Това обаче няма отношение към случая, защото при преразглеждането е било обсъждано неявяването за допингпроба и лъжесвидетелски показания, заради които първоначално CAS е бил заблуден да вдигне наказанието през 2024 г.

От пресцентъра на БОК съобщиха, че наскоро са били уведомени с имейл от федерацията ни по кану-каяк за наложената санкция. От нашия олимпийски комитет са уведомили МОК за решението, тъй като Йоана Георгиева е един от българските спортисти стипендианти по програмата "Олимпийска солидарност" за игрите в ЛА 2028. Едновременно с това БОК е поискал на мястото на Георгиева в програмата да бъде включен друг наш спортист, за да може стипендията да бъде използвана в полза на българския спорт.