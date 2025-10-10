Издателите се обявиха срещу бруталния проект за затвор за журналисти

"Предложените и впоследствие оттеглени поправки в Наказателния кодекс, макар и внесени под предлога да защитят легитимното право на гражданите на личен живот, щяха да доведат до брутална и мракобесна цензура и репресия срещу гражданите, журналистите, медиите и обществото като цяло", се казва в декларация на Съююза на издателите в България.

Лекотата, с която народни представители бяха готови да загърбят фундаментален принцип на правовата и демократична държава – свободата на словото, е толкова сериозна, че поставя под съмнение доколко те все още са верни на клетвата, която дадоха, че ще спазват Конституцията и законите на страната. Цивилизационният избор на българското общество да живее в демократична държава не е съвместим с брутални законови поправки, характерни за режими, които потискат и не признават свободите на гражданите, продължава текстът.

Издателите обясняват, че предложеният законопроект бе внесен в момент, в който България е поела ангажимент пред ЕК да приеме законодателство, което да пази медиите и гражданските активисти от делата за сплашване (SLAPP). И докато законодателството срещу делата за сплашване още не е прието, управляващите решиха да обсъждат закони за поголовно подслушване и хвърляне в затвора на журналисти.

Ако беше приет, подобен закон би нарушил Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, като постави журналистите в ситуация да гарантират комфорт на управляващите, което е много голяма стъпка по пътя към установяване на авторитарна държава. Правото на зачитане на личния и семейния живот не е абсолютно, особено по отношение на публичните личности. В много случаи общественият интерес надделява, се казва още в декларацията.

Свободата на пресата е имунната система на демокрацията. Съюзът на издателите в България призовава парламентарните сили да се противопоставят не само на конкретния законопроект, но и на всички подобни опити, които подкопават фундамента на демокрацията в България, завършва текстът.

Протест и оставка на Тошко Йорданов искат от Съюза на артистите

Огнена позиция разпространи и Съюзът на артистите в България (САБ), подписана лично от неговия председател Христо Мутафчиев. Съюзът "ще брани правото на всички, които се занимават с изкуство, медии и журналистика —да мислят, говорят и пишат свободно", пише той.

"Откакто културата беше дадена на ИТН, в частност на Тошко Йорданов, НИЩОТО придоби форма – геврек с дупка. Нищото е дупката, а геврекът вероятно е партийната каса. Нищото е липса на диалог. Нищото е липса на финансиране. Нищото е спиране на процесите. Нищото е уволнения на експерти и замяната им с некомпетентни хора. Нищото е привикване на театрални директори, за да им се "набиват канчетата". Нищото е неясна стратегия за развитие на сектора. Нищото е институционален натиск срещу всеки, който посмее да говори.

И всичко това се случва тихо, по тъмни доби, както го правеха агентите на ДС в тоталитарната държава", пишат от САБ, припомняйки, че от 10 месеца ИТН практически управлява културата чрез министъра си Мариан Бачев и председателя на Комисията по култура и медии Тошко Йорданов.

От Съюза на артистите пишат още, че са внесли анкета с над 7000 гласа, настояващи за оставка на Тошко, но тя е била "подхвърлена с подигравателни усмивки из Народното събрание". "Политическият цинизъм на ИТН вече удря дъното. Да, ще протестираме!", завършва Мутафчиев.

Хелзинският комитет също се обяви против

Българският хелзински комитет също разпространи декларация срещу законопроекта на ИТН.

От нея става ясно, че "предложеният текст е в разрез както с Конституцията на Република България, така и с редица международни договори за защитата на правата на човека, по които Република България е страна. Българският хелзинкски комитет изготви становище по вчера гласувания законопроект. Същевременно сигнализирахме Комисаря по човешки права към Съвета на Европа поради безпрецедентното и крайно засягане на свободата на изразяване.

Призоваваме предложението да бъде оттеглено от вносителите си и окончателно изоставено. "