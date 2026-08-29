Българите най-рядко плащат за музика и филми в ЕС

Pixabay У нас все още рядко се ползват платени канали за гледане на телевизия.

Българите са на последно място в ЕС по легално ползване на филми, музика, новинарски и спортни канали. Само 9,3% от хората у нас плащат абонаментни такси за канали, приложения и сайтове, показва проучване на Евростат за платените абонаменти за 2025 г. Тези данни са знак, че у нас пиратските сайтове за излъчване на платено съдържание все още се използват широко.

Малко над нас са Словения с 13,7% от населението, което има абонаменти, Латвия – 16,7% и Литва – 17,4%. Най-много хора, които плащат за абонаменти, живеят в Ирландия (63,9%) и в Дания (61,1%), както и в Нидерландия (59,2%).

Средно за ЕС, 32,7% от хората имат абонамент за стрийминг платформа за филми и сериали или спортни програми. 23% от интернет потребителите плащат за музикални платформи, а само 7,2% - за новини. Най-малка част от европейците – 6,1%, си правят абонаменти за платено съдържание, свързано с видео игри.