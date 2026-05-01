САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за онлайн пиратство

България бе в списъка за мониторинг на САЩ за онлайн пиратство от 90-те години насам, с известно прекъсване в началото на този век.

САЩ прекратиха специалния надзор над България за защита на интелектуалната собственост, съобщи офисът на търговския представител на администрацията Special-301 Report, цитиран от bTV. В публикувания на 30 април годишен доклад на американската институция, отговаряща за външната търговия, се казва, че премахването на България "от списъка за наблюдение тази година е поради значителни действия по прилагане на закона и напредък в наказателното преследване през изминалата година".

Отбелязва се също, че през последната година България е предприела значителни стъпки за предотвратяване на онлайн пиратство, като кулминацията е била през януари 2026 година, когато са закрити петте най-популярни български пиратски домейна и са арестувани няколко души във връзка с разследвания за нелегално разпространение на съдържание.

България бе почти постоянно в т.нар. Special 301 Report на САЩ през 90-те години и началото на този век. През 2005 г. страната ни беше извадена в навечерието на приемането ѝ за член на Европейския съюз, но през 2023 г. тя отново бе включена.

В същото време обаче Европейският съюз е добавен към този списък за мониторинг заради проблеми в отделни области.