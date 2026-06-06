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Ямайка внезапно остана без ток

Засега не е ясна причината за тоталния блекаут

Днес, 17:21

В Ямайка се стигна до прекъсване на електрозахранването на целия остров, написа министърът на енергетиката на страната Дарил Ваз в социалните мрежи, без да посочва причина за прекъсването.

Внезапната загуба на електричество парализира живота на острова, тъй като засегна домове, бизнеси, болници и основни услуги в цялата страна.

Националният доставчик на енергия - Jamaica Public Service Company (JPS), потвърди, че прекъсването е засегнало целия остров, и заяви, че разследва причините за спирането на електрозахранването. Говорител на компанията заяви пред „Ройтерс“, че JPS предприема стъпки за възстановяване на електрозахранването, като ток вече има в някои части на острова.

Днес Ваз привика на спешна среща цялото ръковоство на JPS.

Служители на комунални услуги и екипи за спешна помощ бяха бързо мобилизирани. Болниците и клиниките работят с резервни генератори, но натоварването на тези системи е сериозен проблем. Медицинският персонал дава приоритет на пациентите в критично състояние и гарантира, че животоспасяващото оборудване продължава да функционира. 

В Кингстън и други големи градове светофарите изгаснаха, принуждавайки полицията да изпрати регулировчици на оживените кръстовища. Магазините и офисите затвориха рано.

В селските райони ситуацията е още по-сериозна, тъй като на много места водните помпи са електрически. Туристическият сектор, жизненоважна част от икономиката на Ямайка, също е засегнат, като хотелите и атракциите използват генератори.

Засега не е ясно какво е довело до аварията. Ямайка е преживявала прекъсвания на електрозахранването в миналото, често свързани с остарялата инфраструктура, бури или проблеми в основните електроцентрали. Страната работи за диверсифициране на енергийните си източници и модернизиране на мрежата.

 

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