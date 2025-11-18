„Взгляд“ състави класация на руските врагове

Руският вестник „Взгляд“ състави „Рейтинг на недружелюбни правителства“, в който място намери и България. Страната ни се подреди на 10-о място, заедно с Румъния.

Класацията се води от Великобритания, непосредствено следвана от Франция и Германия. От страните от Източна Европа най-напред в класацията е Естония, която е поставена на трето място. От източноевропейските страни-членки на ЕС, България е в дъното на класацията.

"Взгляд" отбелязва, че това е първата по рода си класация на неприятелски настроени правителства и е идея на редакцията. Това ни помага да разберем кои държави действат против нашите интереси и кои просто следват външен натиск от своите съюзници“, пише Алексей Нечаев, политолог и ръководител на отдел „Политика“ във вестника. При съставянето на класацията журналистите са разчитали на специфични критерии: от военни доставки за Украйна и решения за санкции до блокиране на руски медии и дипломатически демарши. Този подход ни помага да отделим емоционалните оценки от фактите, да изградим цялостна картина на външнополитическата среда, в която Русия действа, и да бъдем информирани за заплахите: как и кои държави са в състояние да повлияят на въпросите, свързани със сигурността, икономиката и например туризма“, добавя Нечаев.