Във Франция започнаха мащабни стачки и блокади

800 хил. души се включват в 250 шествия в цялата страна

18 Септ. 2025Обновена
Работници монтират защитни ограждения на фасадата на бижутерски магазин на 9 септември преди голяма демонстрация в Париж.
ЕПА/БГНЕС
Франция бе изправена днес пред сериозни обществени сътресения в рамките на обявения от синдикатите "ден на гнева" срещу икономическата политика на президента Еманюел Макрон.

Общественият транспорт спря, училищата затвориха, а десетки хиляди хора излязоха на улицата за демонстрации, белязани от спорадични сблъсъци с полицията. Сред недоволните граждани бяха учители, машинисти, фармацевти и болничен персонал и други.

Премиерът Себастиан Льокорню, седмият ръководител на правителството на Макрон, обеща скъсване с миналото в опит да разсее задълбочаващата се политическа криза, след като встъпи в длъжност миналата седмица. Но назначаването на 39-годишния бивш министър на отбраната и близък съюзник на Макрон не успя да успокои гнева на синдикатите и много французи. Проектобюджетът на предшественика му Франсоа Байру, предвиждащ икономии за 44 милиарда евро, включително премахване на два официални празника, остава ябълка на раздора. Обещаната отмяна на пожизнените привилегии за премиери също не успя да върне доверието на синдикатите, припомня БГНЕС, като се позовава на АФП.

"Всеки ден най-богатите стават по-богати, а бедните - по-бедни", каза пред AФП Бруно Кавалие, 64-годишен протестиращ, който носеше плакат с надпис „Усмихнете се, облагат ви данъци“ в третия по големина френски град Лион.

Полицията очакваше около 800 хил. души да се включат в приблизително 250 шествия в цялата страна, като бъдат засегнати училища, железопътен и въздушен транспорт. До 80 хил. полицаи са разположени на фона на предупреждения за потенциални безредици, предава "Гардиън".

Още сутринта, в началото на протеста, бяха арестувани повече от 50 души, съобщи Le Figaro. Седем души бяха задържани в Париж, а 44 извън столицата. Към 10:00 ч. сутринта е имало 252 акции извън най-големите градове, в които са участвали около 30 000 души, съобщава вестникът.

Около 15 000 души са участвали в демонстрация в Марсилия, според местната полиция, но организаторите съобщават за значително по-висок брой участници.

Организаторите прогнозираха, че стачните действия ще засегнат ключови сектори: около една трета от учителите ще се включат в протестите, девет от десет аптеки ще бъдат затворени, а парижкото метро ще работи нормално само по трите автоматизирани линии.

Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо определи мобилизацията като "много, много силна" и обяви, че над 80 000 полицаи и жандармеристи ще бъдат разположени в страната, подкрепени от дронове, водни оръдия и бронирани машини.

Макрон, който има година и половина до края на мандата си, се сблъсква с най-ниските нива на одобрение досега. Въпреки смяната на правителството, синдикатите са категорични: гневът остава, а възможността за отмяна на спорната пенсионна реформа е "заключена в Елисейския дворец", по думите на лидера CGT (един от големите синдикати във Франция) Софи Бине.

Очаква се високоскоростните влакове да се движат по разписание, а въздушният трафик да бъде слабо засегнат, след като авиодиспечерите отложиха планираната стачка. Те обаче предупредиха за три дни протестни действия в началото на октомври.

