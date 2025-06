Тръмп остро смъмри Макрон: "Еманюел никога не разбира"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро смъмри френския си колега Еманюел Макрон.

Към 2 часа /бълг. време/ тази нощ президентът на САЩ Тръмп напусна срещата на Г-7 в Канада по-рано от планираното и излетя за Вашингтон, а като причина за това бе обявено, че предстоят неотложни задачи свързани със ситуацията в Близкия изток. Fox News дори съобщи, че Тръмп е наредил на членовете на Съвета за национална сигурност да се съберат в ситуационната зала на Белия дом. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също напуска срещата на върха на Г-7 и се върна във Вашингтон заедно с президента Доналд Тръмп.

Малко по-късно Тръмп заяви, че не си е тръгнал от срещата на върха на Г-7 заради конфликта между Израел и Иран, и разкритикува остро френския си колега Еманюел Макрон, че е представил нещата по този начин, предаде Франс прес. "Президентът Еманюел Макрон, от Франция, за да си направи реклама, каза погрешно, че аз съм си тръгнал от срещата на върха на Г-7 в Канада, за да се върна във Вашингтон, с цел да работя за "прекратяване на огъня" между Израел и Иран. Това не е вярно! Той няма представа защо сега съм на път за Вашингтон, но заминаването ми със сигурност няма нищо общо с прекратяване на огъня. Причината е много по-важна. Дали нарочно или не, Еманюел никога не разбира", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Освен това Белият дом разпространи съобщение, на Доналд Тръмп, в което подчерта с жълто неговия призив всички да се евакуират веднага от Техеран. Военният министър Хегсет пък заяви, че въоръжените сили на САЩ заемат отбранителна позиция в Близкия изток.

Въпреки това, през часовете след като Тръмп напусна Канада, се заговори за мирни преговори.

Френският президент Еманюел Макрон наистина заяви, че президентът Доналд Тръмп е направил предложение за прекратяване на огъня между Израел и Иран. По-късно CNN и The New York Times съобщиха, че Тръмп е инструктирал членовете на администрацията си /Уиткоф и Ванс/ да се опитат да се срещнат с ирански официални лица възможно най-скоро. Тръмп ще представи на Иран „окончателно предложение“, съобщи пък The Jerusalem Post, като се позова на американски и европейски официални лица. Офертата може дори да е малко по-благоприятна от предишната, която администрацията изпрати на иранците преди около седмица и половина. Но Тръмп заяви още, че не е настроен за преговори, а свон това - че очаква пълната капитулация на Иран.

Израел и Иран продължиха да си разменят ракетни удари, а Тръмп напусна изненадващо срещата на Г-7.

След като удари централата на иранската държавна телевизия и международно летище Мехрабад, Израел се опита да ненесе щети и на най-голямото газовото находище в света - Южен Парс. Активирана бе и противовъздушната отбрана и в Натанз, където се намира ключово важно ядрено съоръжение на Иран, съобщи иранският новинарски сайт "Асриран". 30 минути сирените в Техеран предупреждаваха за идващи ракети.

През изминалата нощ Иран организира две мащабни атаки по цели в Израел. В няколко района на Израел през нощта прозвучаха сирени и гражданите бяха призовани да се скрият в убежищата. Рафинериите на Bazan Group в Хайфа са спрели работа заради повреда на електроцентралата, причинена от иранска ракета. Това съобщи държавната радио- и телевизионна компания Kan.