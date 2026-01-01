Трагедия в Швейцария - десетки загинали и ранени в пожар

стопкадър Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.

Пожар в пълен бар взе десетки жертви в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation, където по това време е имало няколкостотин души. На брифинг властите обявиха, че има "няколко десетки загинали" и около 100 ранени, но се въздържаха от точни данни поради продължаващото събиране на информация и трудното идентифициране на жертвите.

Италианското външно министерство обяви, че загиналите са около 40, но швейцарските власти към момента не са потвърдили официално. Смята се, че загиналите и пострадалите са от различни националности, тъй като курортът и заведението са популярни сред туристите и са били пълни за Нова година.

Причината за пожара все още не е обявена, но драматични кадри от нощта показват, че помещенията са в пламъци. Изключва се версията за атентат. Появи се информация за съхранявани фойерверки или пиротехника в подземията на заведението, но засега властите се въздържат от официални коментари. Те не коментираха и обвиненията, че мнозина са попаднали в капан, без да имат изход от пламъците.

Небето над Кран Монтана бе затворено за въздушен трафик сутринта. Отделенията по изгаряния са пълни, пострадали са настанени и в Цюрих. Швейцария обяви горещ телефон за хора, които се тревожат за близките си - +41 848 112 117.

Очаквайте подробности