Трагедия в Швейцария - десетки загинали и ранени в пожар

Въздушното пространство над Кран Монтана е затворено

01 Яну. 2026Обновена
Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.
стопкадър
Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.

Пожар в пълен бар взе десетки жертви в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation, където по това време е имало няколкостотин души. На брифинг властите обявиха, че има "няколко десетки загинали" и около 100 ранени, но се въздържаха от точни данни поради продължаващото събиране на информация и трудното идентифициране на жертвите.

Италианското външно министерство обяви, че загиналите са около 40, но швейцарските власти към момента не са потвърдили официално. Смята се, че загиналите и пострадалите са от различни националности, тъй като курортът и заведението са популярни сред туристите и са били пълни за Нова година.

Причината за пожара все още не е обявена, но драматични кадри от нощта показват, че помещенията са в пламъци. Изключва се версията за атентат. Появи се информация за съхранявани фойерверки или пиротехника в подземията на заведението, но засега властите се въздържат от официални коментари. Те не коментираха и обвиненията, че мнозина са попаднали в капан, без да имат изход от пламъците.

Небето над Кран Монтана бе затворено за въздушен трафик сутринта. Отделенията по изгаряния са пълни, пострадали са настанени и в Цюрих. Швейцария обяви горещ телефон за хора, които се тревожат за близките си - +41 848 112 117.

Очаквайте подробности

 

 

Кран Монтана

