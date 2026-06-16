Стратегически бомбардировач B-52 се разби в Калифорния

Стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress на Военновъздушните сили на САЩ се разби малко след излитане от летище „Едуардс“ в Калифорния. На мястото на инцидента веднага са изпратени аварийно-спасителни екипи. Кадри от въздуха и снимки на очевидци показват огромен стълб от гъст черен дим, издигащ се от пистата в пустинята Мохаве.

Към този момент военните служители все още не са предоставили официална информация за състоянието на екипажа, дали има пострадали или загинали, както и каква е причината за катастрофата. B-52 Stratofortressобикновено се управлява от 5-членен екипаж.

Военновъздушната база „Едуардс“ (Edwards Air Force Base) се намира на около 160 км северно от Лос Анджелис.

Boeing B-52 Stratofortress e гръбнакът на стратегическата бомбардировъчна авиация на САЩ. Той продължава да бъде незаменима част от ядрената триада на САЩ и в момента преминава през най-мащабната модернизация в историята си. B-52 се задвижва от цели 8 турбореактивни двигателя. Може да носи до 32 тона оръжия – от конвенционални свободно падащи бомби и прецизни JDAM, до крилати ракети с ядрени бойна глави (AGM-86B) и противокорабни ракети Harpoon. Има боен радиус от над 14 000 км без презареждане във въздуха, което му позволява да удари практически всяка точка на планетата, излитайки директно от базите си в САЩ.

