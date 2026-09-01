Срещата Бесънт-Силуанов засили напрежението между САЩ и Европа

Изненадата на финансовата среща на Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, се превърна в първата от години двустранна среща между финансовите министри на САЩ и Русия. Докато руската страна съобщи лаконично за проведен разговор относно „финансовия трак“ и сътрудничеството, зад затворените врати са се водили значително по-остри дискусии.

Американският финансов министър Скот Бесънт е прекъснал опитите на руския си колега Антон Силуанов да повдигне въпроса за облекчаване на икономическия натиск върху Москва, като ясно е заявил, че всякакви стъпки в тази посока са изключени до пълното прекратяване на агресията в Украйна. Освен това във фокуса на разговорите е попаднал и новият мирен план на Вашингтон.

Присъствието на Силуанов за първи път на масата на Г-20 от 2022 г. насам обаче показва осезаемо разминаване между стратегията на САЩ и европейските им съюзници. Водещи европейски представители не скриха раздразнението си от решението на Белия дом да приеме руската делегация и в знак на протест отказаха да позират за традиционната обща снимка на участниците.

Германският вицеканцлер Ларс Клингбайл заяви: "Фактът, че тук се посреща руският министър на финансите, ми се струва дразнещ, защото всъщност бих предпочел от американска страна да има яснота, че той не трябва да бъде посрещан тук като обикновен гост. Това е режим, който вече пет години води брутална агресивна война срещу Украйна в нарушение на международното право. Всеки ден умират хора. Току-що станахме свидетели на поредното засилване на атаките и не може просто така да се върнем към нормалното. Не виждам абсолютно никаква нормализация или облекчаване на ситуацията."

В интервю за Ройтерс полският му колега Анджей Домански също изрази недоволството си от присъствието на Русия, макар да подчерта, че уважава правото на домакините сами да избират кого да поканят. "Ние не вярваме на Русия. Тя постоянно лъже и трябва наистина много да се внимава, когато се обсъжда каквото и да било с нея", посочи Домански и също подчерта, че Русия е агресорът във войната с Украйна.

Във връзка с присъствието на Силуанов, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: "Харесва ни да се разбираме с всички. Една от причините за моя успех е, че се разбирам с всички."

САЩ, които като домакин са изготвили списъка на гостите, не поканиха Южна Африка, миналогодишния домакин на форума. Не присъстваше и Испания, с която американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще спре да търгува.