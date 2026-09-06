Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Саксония-Анхалт се провеждат решаващи избори за Германия

Очаква се "Алтернатива за Германия" да спечели за първи път самостоятелно мнозинство

Днес, 09:16
Улрих Зигмунд е на 35 години и ако Алтернатива за Германия спечели изборите, той ще е най-младият премиер на провинция в историята. На снимката - над главата му е изборният слоган на АзГ - Всичко е възможно.
EPA/BGNES
Улрих Зигмунд е на 35 години и ако Алтернатива за Германия спечели изборите, той ще е най-младият премиер на провинция в историята. На снимката - над главата му е изборният слоган на АзГ - Всичко е възможно.

Избирателите в източната германска провинция Саксония-Анхалт днес гласуват на избори за местен парламент, които може да се окажат исторически, тъй като крайнодясната “Алтернатива за Германия” (АзГ) може да спечели властта за първи път, предадоха ДПА и БТА.

Според проучванията антиимиграционната партия води с 40% и се надява да се осигури безпрецедентно абсолютно мнозинство в местния парламент в Магдебург. 

Това ще ѝ позволи да заобиколи т.нар. “защитна стена” на системните партии срещу сътрудничество с крайната десница, изстрелвайки АзГ и харизматичния ѝ водещ кандидат Улрих Зигмунд в правителството, отбелязва ДПА.

Проучванията показват, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС), който ръководи съществуващата трипартийна коалиция в Саксония-Анхалт - ще остане на второ място след АзГ, която се възползва от широкоразпространеното недоволство от правителството на канцлера Фридрих Мерц в Берлин.

Дали АзГ ще си осигури пълно мнозинство най-вероятно ще зависи от това дали трите леви партии - “Левицата”, Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и “Зелените” - ще преминат 5-процентната бариера за получаване на депутатски кресла.

Водещата позиция на АзГ в проучванията се запазва дори на фона на това, че клонът ѝ в Саксония-Анхлат е под наблюдението на разузнавателните служби заради “потвърдените им екстремистки възгледи”. 

Програмата на партията включва създаването на работна група за ускоряване на депортациите, възраждане на училищния обмен с Русия, създаване на сегрегирани класове за децата на търсещите убежище и забрана на знамената на ЛГБТИ+ общността в училищата. 

Абсолютна победа за АзГ би направила 35-годишния Зигмунд най-младият министър-председател на провинция в историята на Германия.

Подобен резултат може да предизвика и сътресения на националната политическа сцена, тъй като партията вече води в проучванията преди следващите федерални избори, които ще се проведат през 2029 г.  Тази перспектива е "кошмарна" за Мерц, който някога се прочу с обещанието си да намали наполовина популярността на крайнодясната партия, отбелязва ДПА.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

саксония анхалт, Алтернатива за Германия

Още новини по темата

"Алтернатива за Германия" се кани скоро да управлява сама
04 Юли 2026

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" се изравни с блока на канцлера Мерц
30 Март 2026

В Лайпциг е задържан депутат от "Алтернатива за Германия"
05 Февр. 2026

Германската полиция нахлу в офисите на крайнодесен депутат

11 Септ. 2025

В Германия се опитват да успокоят духовете заради смъртта на кандидати в местните избори
04 Септ. 2025

В Германия подкрепата за канцлера Мерц е все по-убедителна
07 Юни 2025

Рубио се застъпи за АзГ, обявена за "доказано екстремистка и крайнодясна"
03 Май 2025

АзГ за първи път поведе в социологическо допитване
09 Апр. 2025

Бундестагът отхвърли закона за имиграцията на ХДС
31 Яну. 2025

Меркел се скара на своите за гласуването с крайнодесните
30 Яну. 2025

30 000 излязоха в Берлин срещу крайната десница

26 Яну. 2025

Мъск отново призова да се гласува за "Алтернатива за Германия"
28 Дек. 2024

Подкрепа на Мъск за АзГ предизвика вълна от възмущение
20 Дек. 2024

113 депутати в Бундестага се подписаха за забрана на "Алтернатива за Германия"

14 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за чудо е едно село да се прекръсти от Плевун на... Пелевун
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ