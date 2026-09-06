В Саксония-Анхалт се провеждат решаващи избори за Германия

EPA/BGNES Улрих Зигмунд е на 35 години и ако Алтернатива за Германия спечели изборите, той ще е най-младият премиер на провинция в историята. На снимката - над главата му е изборният слоган на АзГ - Всичко е възможно.

Избирателите в източната германска провинция Саксония-Анхалт днес гласуват на избори за местен парламент, които може да се окажат исторически, тъй като крайнодясната “Алтернатива за Германия” (АзГ) може да спечели властта за първи път, предадоха ДПА и БТА.

Според проучванията антиимиграционната партия води с 40% и се надява да се осигури безпрецедентно абсолютно мнозинство в местния парламент в Магдебург.

Това ще ѝ позволи да заобиколи т.нар. “защитна стена” на системните партии срещу сътрудничество с крайната десница, изстрелвайки АзГ и харизматичния ѝ водещ кандидат Улрих Зигмунд в правителството, отбелязва ДПА.

Проучванията показват, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС), който ръководи съществуващата трипартийна коалиция в Саксония-Анхалт - ще остане на второ място след АзГ, която се възползва от широкоразпространеното недоволство от правителството на канцлера Фридрих Мерц в Берлин.

Дали АзГ ще си осигури пълно мнозинство най-вероятно ще зависи от това дали трите леви партии - “Левицата”, Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и “Зелените” - ще преминат 5-процентната бариера за получаване на депутатски кресла.

Водещата позиция на АзГ в проучванията се запазва дори на фона на това, че клонът ѝ в Саксония-Анхлат е под наблюдението на разузнавателните служби заради “потвърдените им екстремистки възгледи”.

Програмата на партията включва създаването на работна група за ускоряване на депортациите, възраждане на училищния обмен с Русия, създаване на сегрегирани класове за децата на търсещите убежище и забрана на знамената на ЛГБТИ+ общността в училищата.

Абсолютна победа за АзГ би направила 35-годишния Зигмунд най-младият министър-председател на провинция в историята на Германия.

Подобен резултат може да предизвика и сътресения на националната политическа сцена, тъй като партията вече води в проучванията преди следващите федерални избори, които ще се проведат през 2029 г. Тази перспектива е "кошмарна" за Мерц, който някога се прочу с обещанието си да намали наполовина популярността на крайнодясната партия, отбелязва ДПА.