Руски военен кораб стреля предупредително в Ла Манш

Руски военен кораб е изстрелял предупредителни изстрели по малка британска яхта в Ла Манш, предаде The Telegraph

В понеделник следобед бреговата охрана е получила сигнали от плаващ под британски флаг граждански съд, който се намирал в близост до руската фрегата „Адмирал Григорович“. Британският кораб съобщава, че „Григорович“ е произвел предупредителен изстрел, след като двата съда са плавали близо един до друг в Ла Манш. Двата съда са били в неутрални води.

Руското военно министерство заяви, че "Адмирал Григорович" е стрелял предупредително, защото яхтата "Bright Future" следвала "опасен курс". „Адмирал Григорович“ изстрелял преди това сигнални ракети, за да привлече вниманието на яхтата, но корабът продължи да се приближавал опасно, съобщиха още военните.

„Григорович“, който е един от корабите от Черноморския флот на Владимир Путин, се намира в близост до британски води от няколко седмици. Той е бил забелязан да ескортира танкери от „сенчестия флот“ с петрол и да плава край вятърен парк край бреговете на Съфолк.

Два патрулни кораба на Кралските военноморски сили от клас „Ривър“ – „HMS Mersey“ и „HMS Tyne“ – са следвали руския кораб през Ла Манш в понеделник следобед, преди да бъдат произведени предупредителните изстрели.

Инцидентът се случва, след като сър британският премиер Киър Стармър нареди на екип от Кралските морски пехотинци да се качат на борда на руския сенчест танкер „Смиртос“ (Smyrtos) в ранните часове на неделната сутрин. Корабът е задържан край южния бряг на Англия, а част от моряците на борда са разследвани за нарушаване на санкциите.