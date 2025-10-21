Медия без
Рубио и Лавров няма да се виждат тази седмица

Днес, 07:47

Очакваната тази седмица среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио е отложена, "поне засега", съобщи CNN. Срещата бе анонсирана от американския президент Доналд Тръмп. Срещата Рубио-Лавров трябваше да бъде проведена в четвъртък, 23 октомври.

"Все още не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците съобщи, че Рубио и Лавров имат различни очаквания за евентуалното завършване на руската инвазия в Украйна", пише телевизионният канал.

Рубио и Лавров проведоха снощи телефонен разговор. След него "американските служители заявиха, че руската позиция не е напреднала достатъчно отвъд своя максималистичен курс. Според източник, Рубио едва ли ще препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица, но той може да разговаря по телефона с Лавров още веднъж по-късно тази седмица. 

