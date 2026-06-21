Оператор на "Ал Джазира" загина при израелски удар в Газа

Оператор на катарския телевизионен канал „Ал Джазира“ загина при израелски удар в ивицата Газа. Дрон атакувал жилищна сграда в бежанския лагер Бурейдж в централната част на Газа, при което освен Ахмед Виша загинали още двама палестинци. Най-малко 10 души загинаха при израелски атаки в цяла Газа същия ден.

Израелската армия съобщи, че Ахмед Виша е бил член на военното крило на „Хамас“ и е действал като снайперист, като е бил убит заедно с още двама бойци на групировката. Военните не представиха доказателства в подкрепа на твърдението. „Ал Джазира“ и „Хамас“ отричат журналистът да е имал връзки с въоръжената организация.

„Ал Джазира“ определи смъртта на Виша като „отвратително престъпление“ и посочи, че преди около два месеца при израелски удар е загинал и неговият брат Мохамед Виша, също журналист на „Ал Джазира“. Ахмед Виша е дванадесетият журналист на „Ал Джазира“, загинал в Газа от началото на войната. Палестинският журналистически синдикат осъди убийството и заяви, че от началото на войната през октомври 2023 г. са загинали близо 300 палестински журналисти.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от влизането в сила на примирието през октомври над 1010 палестинци са били убити при израелски удари. Израелските власти от своя страна съобщават за четирима загинали израелски войници през същия период.