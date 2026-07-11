Над 2 милиона души са евакуирани в Китай заради тайфуна "Бави"

БГНЕС Бурята прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в Окинава и донесе силни ветрове и проливни дъждове в северната част на Тайван.

Близо два милиона души бяха евакуирани в Китай с наближаването на тайфуна "Бави", а ветровете и валежите, причинени от него, засегнаха Тайван и няколко японски острова, като прекъснаха електроснабдяването на хиляди домакинства, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В източната китайска провинция Чжъцзян близо 1,7 милиона жители бяха евакуирани, преди тайфунът да удари тази част от страната утре сутринта, съобщиха китайски държавни медии.

Учебните заведения бяха затворени, общественият транспорт бе спрян, а работните дейности и събитията на открито бяха прекратени.

Междувременно броят на загиналите при наводнения и свлачища във Филипините, причинени от тайфуна "Бави", достигна 17, от които 9 са все още в неизвестност, съобщи днес филипинската агенция за борба с природните бедствия, цитирана от ДПА.

Повече от половин милион души бяха засегнати от лошите метеорологични условия, от които 11 000 бяха принудени да напуснат домовете си.

"Бави" не премина над Филипините, но засили югозападния мусон, който причини силни валежи в провинциите Сарангани и Букиднон.

В Тайван повече от 14 000 жители бяха евакуирани от планинските райони като предпазна мярка от възможни свлачища.

Авиационните власти отмениха също така днес повече от 1100 вътрешни и международни полети, а фериботните превози бяха преустановени. Движението на високоскоростните и местни влакове също беше прекратено, като някои маршрути функционираха с намален капацитет поради лошите метеорологични условия.

Първоначално "Бави" беше класифициран като супертайфун, но по последни данни силата му е намаляла.

Централната метеорологична администрация в Тайван запази предупрежденията си за умерено преминаване на тайфуна по море и суша, като уточни, че се очаква бурята да наближи острова днес, причинявайки най-интензивните валежи, които могат да бъдат отчетени.

Централната метеорологична служба на Тайван предупреди за "изключително силни валежи" в северната част на острова и опасни вълни с височина до 10 метра по крайбрежието. Повече от 27 000 домакинства останаха без електричество. "Въздействието на тайфуна ще бъде най-силно през деня, като най-тежкият период се очаква около обяд и следобед", заяви метеорологът Джейсън Чън.

Първоначално прогнозите сочеха, че "Бави" може да бъде най-силният тайфун, ударил Тайван от повече от 30 години, но впоследствие радиусът на силните ветрове намаля до около 350 километра.

В Япония над 18 000 домакинства и обекти в Окинава останаха без ток, като най-тежко засегнат бе районът Мияко. Японските авиокомпании отмениха десетки полети, което засегна над 26 000 пътници.